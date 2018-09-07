Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur’luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SGK arasındaki farkların eşitlenmesi konusu komisyonda gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir, hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak.

BİN 800 GÜN FARK VAR

Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 2008'de gerçekleşen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı, 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti. Fakat Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Dolayısıyla Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda bırakılmıştı. Sosyal güvenlikte adalet komisyonunda SGK'lı çalışanla Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki bin 800 günlük yani yaklaşık 5 yıllık sürenin kalkması, bir başka ifadeyle emeklilik için gerekli prim süresinin eşitlenmesi öngörüldü. Bu durum dezavantajlı durumun ortadan kalkması ve Bağ-Kur'lunun yasa çıktıktan sonra 5 yıl erken emekli olması anlamına geliyor. Yasanın bu yıl sonuna kadar yetişmesi bekleniyor.