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Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2018 09:45 | Son Güncelleme

Esnafa birçok müjde gündemde. Bunlardan en önemlisi, Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lı çalışanlarla eşitlenmesi.

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Daha önce Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda özellikle 2.5 milyon Bağ-Kur’luyu ilgilendiren önemli prensip kararları alınmıştı. Bağ-Kur ve SGK arasındaki farkların eşitlenmesi konusu komisyonda gündeme gelmişti. Düzenleme hayata geçerse hem gelir, hem de emeklilik süresinde emekliler arasında eşitlik sağlanacak.

BİN 800 GÜN FARK VAR

Prim süresindeki eşitlik düzenlemesi son şekli verildikten sonra yasa taslağı haline getirilecek. 2008'de gerçekleşen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı, 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti. Fakat Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Dolayısıyla Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda bırakılmıştı. Sosyal güvenlikte adalet komisyonunda SGK'lı çalışanla Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki bin 800 günlük yani yaklaşık 5 yıllık sürenin kalkması, bir başka ifadeyle emeklilik için gerekli prim süresinin eşitlenmesi öngörüldü. Bu durum dezavantajlı durumun ortadan kalkması ve Bağ-Kur'lunun yasa çıktıktan sonra 5 yıl erken emekli olması anlamına geliyor. Yasanın bu yıl sonuna kadar yetişmesi bekleniyor.

MAAŞ DA FAZLA OLUYOR

Normal şartlarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken, ilk işe giriş veya sigorta tescil tarihi esas alınıyor. Bağ-Kur'da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor. Aynı çalışma şartlarında SGK'lı bir işçi 48, Bağ-Kur'lu sigortalı ise 55 yaşında emekli olabiliyor. Mevcut uygulamada Bağ-Kur'lular, SSK'ya geçerek daha erken emekli olabiliyor. Erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 15-20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün.

DÜZENLEME İÇİN NE YAPILMALI?

Maaş hesaplamalarında ve Aylık Bağlanma Oranları'ndaki farklılıkların giderilmesi dışında emeklilerin beklediği bazı intibak konuları da bulunuyor. SGK çatısı altında birleşmesine rağmen kurumlara göre hala farklı uygulamalar yapılıyor. Bunlar da şöyle sıralanabilir: Bağ-Kur ve SGK arasındaki prim farkının giderilmesi. Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim öderken SSK'lılar yıla göre 5 bin ile 5 bin 900 günle hatta 3 bin 600 günle bile emekli olabiliyor. SGK ve Bağ-Kur'lular oluşacak enflasyona göre, yani önceden bilmeden zam beklerken memur emeklileri toplu sözleşmeye giriyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle zamlarının belirleneceği bir sistem kurulmalı. Böylece emeklilere eşit zam imkanı doğacak.

İNTİBAK ŞART

2000 yılından önce emekli olan SGK'lılara intibak yasası çıkartılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emekliye 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan ise yararlanamadı. (Güneş)


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