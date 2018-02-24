FİNANS

Bağ-Kur'luya emeklilik için yeni fırsat

24 Şubat 2018 12:35

Prim borcu olduğu için emekli olamayan çiftçiler, Ziraat Bankası'ndan komisyonsuz, teminatsız kredi kullanarak emekli olabilecek.

Bağ-Kur'luya emeklilik için yeni fırsat

 Ziraat Bankası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu arasında Bağ-Kur kapsamında birikmiş sigorta prim borcu bulunan çiftçilerin prim borçlarının Ziraat Bankası kanalıyla kredilendirilerek ödenmesine yönelik protokol imzalandı. Böylelikle Ziraat Bankası ve SGK arasında 13.02.2018 tarihinde imzalanan protokol ile diğer Bağ-Kurlulara sağlanan avantajlı kredi olanağı çiftçilere de tanınmış oldu.

 
Protokol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın katılım sağladığı törenle dün imzalandı.
 
1 MART İTİBARİYLE BAŞLIYOR
 
Emekli maaşı ödemelerinde sektör lideri olan Ziraat Bankası, imzalanan bu protokolle emekli olmak için diğer kriterleri tamamlayan ancak birikmiş Bağ-Kur prim borcundan dolayı emekli olamayan hak sahibi çiftçilerin uygun koşullarda kredi imkanı ile emekli olabilme fırsatı sunacak. 1 Mart 2018 tarihi itibariyle uygulamaya alınacak protokol kapsamında 48 ay vade ve avantajlı %1,28 faiz oranı ile kredi kullandırılacak. Kredi kapsamında herhangi bir komisyon tahsil edilmeyecek olup kredinin taksitleri, hak sahibine bağlanacak emekli maaşı ile karşılanacak.
 
Sosyal Güvenlik Kurumu ile emekli promosyon anlaşmasını imzalayan ilk finans kuruluşu olan Ziraat Bankası, emeklilere yönelik promosyon uygulamasının yanı sıra, hesap işletim ücreti muafiyeti, emekli maaşlarının tek seferde Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebilmesi ile emeklilere özel tasarlanan bireysel kredi ve ürünlerini Şube ve alternatif dağıtım kanallarından kesintisiz sunuyor. “Emeklilerin Artısı Ziraat’te” sadakat programı doğrultusunda maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emekliler için Ziraat Finans Grubu üyesi şirketler ve farklı sektörden çok sayıda kuruluştan kendilerine özel indirim ve avantajlar sunuluyor.
 
10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın