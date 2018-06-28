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Son dakika: Bağkur prim borçları siliniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

Prim borcunu ödeyemeyen birçok kişiye müjde.... 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Bağkur prim borçları siliniyor.

Son dakika: Bağkur prim borçları siliniyor

Edirne'de birçok kişi, ödeyemedikleri Bağkur pirim borçlarını sildirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne İl Müdürlüğü Bağkur servisine başvuruyor. Yetkililer, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar başvuruları kabul edecek. Bağkur borcu olduğu gerekçesiyle sağlıktan faydalanamayanlar bir an önce başvuru yaparak sağlıktan faydalanmak için sıraya geçiyor.

Öte yandan, 31 Ağustos 2018 tarihinden sonra Bağkur borçlarının otomatik silineceği kaydedildi. İHA

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Biz ödedik enayimiyiz
biz 1400 lira para yatırdık sucumuz ne
borcunu ödeyemeyen kişiler için güzel bir haber, çok iyi düşünülmüş.
Bir de tarım sigorta primini eskisi gibi yapsalar.3 yıl evvel 90.-tl iken şimdi 525 .-tl.Nasıl ödensin.Aylık bu.Hiç olmazsa 200.- tl civarı olsa .
9 aylık bi girişim var aceba yine eskisi gibi en az 12 ay mı olmalı
598.70 krş ben niye düzenli ödiyorum bu işsizlikte. bu ulkeye adaletli bir duzen gerekir. adaleti bulamiyoruz.
dilekçe vermeye gerek yokmu prim borcunu sildirmek için bilgisi olan varmi
ödeyenlerin parasıını da iade edin bari kimse ödemez tabi nasolsa af cıkıyor boyle duzen mı olur duzenli odeyen de mı yani hata
şimdi bu iyi haber mi_?yoksa kötü habermi
ödeyen kerizmi oldu yine
almadigimiz hizmet karşılığı kesilen GSS de silinmelidir
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