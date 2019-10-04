FİNANS

Bakan açıkladı: 450 milyon lira ek ödeme yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite hastanelerine yılsonuna kadar toplam 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştirileceğini; 250 milyon liralık kaynağın ise bugün aktarıldığını duyurdu.

Bakan açıkladı: 450 milyon lira ek ödeme yapılacak

Üniversite hastanelerine, daha etkin hizmet verebilmesi için ek ödenek çıkarıldı. Haberi Twitter hesabından paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelerinin mevcuda ek olarak 450 milyon TL daha ödeme alacağını, bunun 250 milyon liralık kısmının transfer edildiğini duyurdu.

Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Üniversite hastanelerimizin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmeleri için mevcut ödemelerine ilave olarak, yıl sonuna değin toplamda 450 milyon TL ek ödeme gerçekleştireceğiz. 250 milyon TL tutarındaki kaynak bugün aktarıldı." ifadelerini kullandı.

Kalan 200 milyon liralık ek ödemenin ise kasım ve aralık aylarında aktarılacağı öğrenildi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kaynak

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