FİNANS

Bakan açıkladı! 5 bin personel alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1200 tane orman mühendisi, 2700 orman muhafaza memuru, 800 tane memur, 300 şoför olmak üzere toplam 5000 personel alımı yapacağız. Alımlar KPSS puanına göre yapılacak" dedi.

Bakan açıkladı! 5 bin personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Habertürk'ten Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. Bakan Pakdemirli istihdam konusunda gelen soruya 5 bin personel alımı yapacaklarını açıkladı.

İşte Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları

  • "1200 tane orman mühendisi 2700 orman muhafaza memuru, 800 tane memur, 300 şoför toplam 5000 personel alımı yapılacak. KPSS puanına göre yapılacak" dedi.

  • Tek seferde yapılacak 244 bin yetiştiricimize 784 bin ton çiğ sürt için 184 milyon 300 bin lira ödenecek. Litre başı desdteği 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarmıştık.

  • Dünyada şimdiye kadar ticarileşmiş herhangi bir elektrikli traktör yok. Biz prototipini yaptık. Ben de denedim. Seri üretime hazır.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli personel alımı orman mühendisi memur

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