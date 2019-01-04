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Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2019 10:56 | Son Güncelleme

Bakan Selçuk, GSS ve SGK prim borçlarını yapılandıranların son ödeme tarihi 28 şubat’a uzatıldığını duyurdu. Ayrıca, 2018/Aralık ve 2019/Ocak aylarında ödenecek taksitler ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken GSS prim borçlarının da gecikme zammı ve cezası veya geç ödeme zammı uygulanmaksızın Şubat sonuna ödenebileceğini kaydetti.

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve SGK prim borçlarını yapılandıranların son ödeme tarihinin 28 Şubat’a uzatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7143 sayılı Kanuna göre SGK’ye olan sigorta prim borçlarını yapılandırmak için müracaat ettiği halde peşin ödeme veya borç taksitlerini süresinde ödeyemeyen ve bu nedenle yapılandırmaları bozulanlara, 28 Şubat’a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma haklarının devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, yapılandırmadan faydalanan işverenlerin istihdam teşviklerinden ve sağlık hizmetinden de yararlanmaya devam edeceklerini bildirdi.

YAPILANDIRMADA SON ÖDEME TARİHİ 28 ŞUBAT 2019

Bakan Selçuk açıklamasında, borçların yapılandırılmasıyla Kanun gereği uygulanan gecikme zammı ve cezası yerine Yİ-ÜFE’ye göre güncellenen borcun peşin veya iki ayda bir taksitler halinde ödenebildiğini hatırlattı. Selçuk, yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenememiş taksit/peşin ödeme tutarlarının geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat’a kadar ödenebileceğini açıkladı.


'GSS PRİM BORÇLARI DA ŞUBAT SONUNA KADAR ÖDENEBİLECEK'

Bakan Selçuk ayrıca 2018 Aralık ve 2019 Ocak aylarında ödenecek taksitler ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken GSS prim borçlarının da gecikme zammı ve cezası veya geç ödeme zammı uygulanmaksızın Şubat sonuna ödenebileceğini kaydetti.


'BORCU YOKTUR BELGESİ ALAN, İSTİHDAM TEŞVİKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK'

Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını belirten Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu: "Yapılandırma haklarını devam ettiren işverenlerimiz, 'Borcu yoktur' belgesi alabilecek, istihdam teşviklerinden yararlanabilecekler.“


'YAPILANDIRRMASINI DEVAM ETTİRENLER SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLECEK'

Bağ-Kur’lu sigortalıların hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmalarını devam ettirerek, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerini belirten Bakan Selçuk, hem Bağ-Kur’lu hem de genel sağlık sigortalılarının yapılandırma kapsamına giren borçları dışında 60 günü geçmeyen prim borçlarının da bulunmaması kaydıyla, bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini vurguladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Teşviklerimiz ve düzenlemelerimiz ile işverenimizin istihdam gücünün destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi. KAYNAK:İHA

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borç gss borcu yapılandırma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
istediğin kadar uzat millete para yok hala anlamiyor musunuz
Gss ödersem adam değilim.
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