Bakan açıkladı! Elektriğe zam yapılacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 30-35'lik kısmının doğalgaz ile yapıldığını vurguladı. Türkiye’nin doğalgazda dışa bağımlı olduğunu hatırlattı.

Bakan Dönmez, “Kur neredeyse iki kat arttı. Biz minimumda tuttuk. Bu aslında maliye bakanlığımızın kararı” dedi.

Enerji Bakanı, "Başlanmamış büyük projeler ertelenecek" açıklamalarının, enerjideki büyük projeleri kapsamadığını da söyledi. AA

