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Bakan açıkladı! Elektriğe zam yapılacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.09.2018 13:52 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni elektrik zammı yapılıp yapılmayacağına maliyetlere göre karar verileceğini açıkladı.

Bakan açıkladı! Elektriğe zam yapılacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 30-35'lik kısmının doğalgaz ile yapıldığını vurguladı. Türkiye’nin doğalgazda dışa bağımlı olduğunu hatırlattı.

Bakan Dönmez, “Kur neredeyse iki kat arttı. Biz minimumda tuttuk. Bu aslında maliye bakanlığımızın kararı” dedi.

Enerji Bakanı, "Başlanmamış büyük projeler ertelenecek" açıklamalarının, enerjideki büyük projeleri kapsamadığını da söyledi. AA

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Anahtar Kelimeler:
elektrik zam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
BUNLAR HİÇMİ ALLAHTAN KORKMUYORLAR DAHA GEÇEN AY ELEKTRİK FİYATLARI %50 ZAMLANDI DEVLET ÖZELLEŞTİRMELERİ DERHAL GERİ ALMALI GERİ.
Bu demektirki zam kapıda.15 günlük periyodlarla zam yaparak zamlarla mücadele ediyor mübarekler. Sarayın, külliyenin yüzlerce ampulünden yarısını da söndürseler ya.
zaten son iki ay içeresinde iki kere zam yapıldı. daha da yapılacak belliki. Bu kış bi çok insan kötü şartlarda yaşam mücadelesi verecek. Ama soytarılar yinede iyiyiz demeye devam edecek.
zam yapılacak mı ne demek vatandaşa gönderilen faturalardaki artışlardan haberiniz yok sanırım.
Ağustos ve Eylül ayında toplamda yüzde 20 zam yapıldı demekki maliyetlerde artış var Ülkede kriz var 15 Temmuz darbesine kalkışma diyenler bunada muakkak maliyet ayarlamsı.
elektriğe artık zam yapılmasın ya..400-500 eve elektrik geliyor..nasıl ödeyelim biz..illa kaçak hatmı bağlatalım..illa harammı yiyelim zorla..
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