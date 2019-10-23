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Bakan açıkladı! Göller Ekspresi'nde yeni sefer heyecanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla Isparta-İzmir hattında seferlerine 25 Ekim'de başlayacak Göller Ekspresi, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi'nin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak.

Bakan açıkladı! Göller Ekspresi'nde yeni sefer heyecanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla Isparta-İzmir hattındaki seferlerine cuma günü başlayacak Göller Ekspresi'nin, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gidermesi bekleniyor.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Göller Ekspresi yenilenen hattında ilk seferini 25 Ekim Cuma günü gerçekleştirecek. İlk sefer dolayısıyla Bakan Turhan'ın katılımıyla Isparta Gar'da cuma günü saat 11.00'de tören düzenlenecek.

Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.

Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek.

Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak.

Daha kaliteli, daha konforlu altyapı ve setleriyle hizmet vermeye başlayacak Göller Ekspresi'nin Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılaması öngörülüyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Isparta-İzmir hattı

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