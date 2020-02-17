Bakan açıkladı! İhracatçıya kredide faiz indirimi

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılında ihracata 44,1 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank'ın 2020'de 28,9 milyar dolar nakdi kredi ve 21,1 milyar dolar da sigorta/garanti olmak üzere toplamda 50 milyar dolarlık bir hacim ile toplam ülke ihracatının yüzde 26,3'üne destek sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Türk Eximbank'ın ihracatçıların gerek TL gerekse döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine yönelik faiz düzenlemelerine devam ettiğine işaret eden Pekcan, bankanın en son Aralık ayında ihracat döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan faiz indirimi yaptığını hatırlattı.

Türkiye'nin makroekonomik göstergelerindeki olumlu gelişmeler sonucunda ülke risk priminde yaşanan gerilemenin, önümüzdeki dönemde bankanın döviz kaynak maliyetlerini daha da düşüreceğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Türk Eximbank önümüzdeki dönem içerisinde uluslararası piyasalardan gerçekleştirilecek uygun maliyetli ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçıların döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun bir biçimde kullanabilmesine imkân tanıyacak yeni bir faiz indirimine gitti.