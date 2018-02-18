FİNANS

Bakan açıkladı: Kupon Yöntemi ile 10 bin TL vereceğiz

18 Şubat 2018 10:58

"Kupon Yöntemi"ni açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesi ile ilgili "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve talimatıyla, verdiği güçle biz bunu başarabildik. Gerçekten bu bir çılgınlık" ifadelerini kullanırken asgari ücretle ilgili mesajlar da verdi

Bakan açıkladı: Kupon Yöntemi ile 10 bin TL vereceğiz

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Artık, 'Kupon Yöntemi' diye bir modeli uyguluyoruz. Herhangi bir konuda, geleceğin meslekleri diye adlandırdığımız bir alanda kendini geliştirmek, yetiştirmek isteyen bir gencimize, istediği zamanda, istediği eğitim içeriğinde, istediği formatta eğitim almasını sağlayacak 10 bin liralık bir kuponu vereceğiz bundan sonra" dedi.

 
AA'nın aktardığına göre Bakan Jülide Sarıeroğlu, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezinde yapılan AK Parti Karabük Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, gençlik kollarından yetişen bir genel başkanları, Cumhurbaşkanları olduğunu söyledi.
 
Seçilme yaşının 18'e indirildiğini anımsatan Sarıeroğlu, gençlere çok güvendiklerini anlattı ve iktidarları dönemlerinde gençlere tanınan imkanların altını çizdi.
 
AFRİN HAREKATI
 
Türkiye'nin bulunduğu bölgenin bir ateş çemberi içinde olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Sadece Suriye'de yaşananlar değil her yerde bir hareketlilik söz konusu. İşte görüyorsunuz Suriye'de bir operasyon içerisindeyiz. Ege'de, Akdeniz'de bunu fırsat bilenler başka türlü emellerini hayata geçirmek için harekete geçti. Ama biz Allah'ın izniyle Afrin'de de oluruz Ege'dekilerin de üstesinden geliriz." diye konuştu.
 
Sarıeroğlu, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini belirtti. 15 Temmuz'un ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi operasyonların gerçekleştirdiğini anımsatan, Sarıeroğlu, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditlerin üstesinden gelecek güce sahip olduğunu aktardı.
 
KUPON YÖNTEMİ
 
Gençlerin istihdamına önem verdiklerini ve projeler hayata geçirdiklerinin altını çizen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:
 
"Biz gençlerimizin de kadınlar kadar İŞKUR faaliyetlerinden yararlanmasını istiyoruz. Artık, 'Kupon Yöntemi' diye bir modeli uyguluyoruz. Herhangi bir konuda, geleceğin meslekleri diye adlandırdığımız bir alanda kendini geliştirmek, yetiştirmek isteyen bir gencimize, istediği zamanda, istediği eğitim içeriğinde, istediği formatta eğitim almasını sağlayacak 10 bin liralık bir kuponu vereceğiz bundan sonra. Ne zaman, hangi şartlarda eğitim almak istiyorlarsa kararı genç kardeşlerimize bırakıyoruz. Yeter ki kendilerini geliştirsinler. Yeter ki iş ve meslek sahibi olmakla ilgili gayret içinde olsunlar."
 
"2019 DÖNÜM NOKTASI"
 
Sarıeroğlu, 2019'u sadece yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak değerlendiremeyeceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
 
"2019 asla zor değil ama gerçekten tarihi bir dönüm noktası olacak. Birincisi, Türkiye üzerinde bundan sonra oyun oynanamayacağını, hesap ve operasyon yapılamayacağını herkese göstermiş olacağız. Millet ve devletin buluşmasını 2019 seçimleriyle tam manasıyla gerçekleştirmiş olacağız. Bir önemli nokta da biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız, halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı. İnşallah 2019'da Cumhurbaşkanımızı, genel başkanımızı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin millet tarafından seçilen ilk başkanı yapacağız. Bu nedenle 2019 çok önemli. Bugüne kadar nasıl çalıştıysak şimdi daha fazlasını yapmalıyız. Bizim Türkiye ile ilgili büyük hayallerimiz var."
 
"BU BİR ÇILGINLIK"
 
Türkiye'de her kesime dokunan devrim niteliğinde projeleri hayata geçirdiklerini belirten Sarıeroğlu, "Taşeron ile ilgili düzenlemenin mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Onun liderliğinde ve talimatıyla, verdiği güçle biz bunu başarabildik. Gerçekten bu bir çılgınlık." ifadesini kullandı.
 
Sürecin devam ettiğini anlatan Sarıeroğlu, "Emeklilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız, iş verenlerimiz, işçilerimiz, kimin ne sorunu varsa ne ihtiyacı, talebi varsa 16 yıldır yanlarında olduk, olmaya devam ediyoruz. Emeklilerimizle ilgili güzel düzenlemeler yapmıştık. Esnafımızın krediyle emekli olabilmeleriyle ilgili de düzenleme yapmıştık, bunu çiftçilerimiz de istedi. Bunu genişlettik, her kesime dokunacak. Sosyal Güvenlik anlamında her kesime güzel hizmetler sunuyoruz." diye konuştu.
 
ASGARİ ÜCRET
 
Asgari ücrette yapılan iyileştirmelere de değinen Sarıeroğlu, daha yapacakları çok iş bulunduğunu ve sorumluluklarının büyük olduğunu sözlerine ekledi.
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Okuyucu Yorumları20 yorum
  • 138 Oy
    HERKES GIRTLAĞA KADAR BORÇ İÇİNDE HER ŞEYE HER AY ZAM GELİYOR BUNLAR NEYİN KAFASINDA
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  • 123 Oy
    Kupon neymiş ya torpilin yeni adımı?
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  • 53 Oy
    @waltran_09 evet.... ileri demokrasideki adı bu oldu...
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  • 93 Oy
    gerçekten çok çılgınca.yalnız unuttuğu şey iktidarlar gücünü kişilerden değil halkan alır.yazık hemde çok yazık.
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  • 93 Oy
    TAŞERON İŞÇİLERİNİ AYIRIP BİRİLERİNE KADRO VERİPTE ÖBÜRLERİNE KADRO VERMEMEK BÜYÜK BİR ÇILGINLIK DOĞRU. YAPACAĞINIZ ÇALIŞMADA BAŞKA BİŞEYDE BEKLENMEZDİ ZATEN. SEÇİMLERDE GÖRÜŞÜRÜZ YETER ARTIK
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  • 73 Oy
    siz insanlara bir şey vermeye alışkın olmadığınız için evet haklısınız bu yapılan çılgınlık. geçinemiyorum diyerek ağlayan milletvekillerine yapılan yüzdeyüz zam normal! lütüf gibi dillendiriyorsunuz birde!!
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  • 31 Oy
    İlla kafanıza birisinin vurması mı gerekiyor,bakan olmuşsunuz kendiniz bir şeyler yapın.
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  • 27 Oy
    SAYIN BAKANIM 16 YILDIR ESNAF ÇİFTÇİ DÜŞÜK GELİRLİ İNSANLARIN İŞÇİLERİN, İŞVERENLERİN, EMEKLİLERİN VS YANINDAYIZ DİYORSUNUZ DOĞRU PEKİ BU CANIM ÜLKEM NEDEN DIŞARDAN İTHAL SAMAN İTHAL BUĞDAY İTHAL ET VS VS GETİRMEK ZORUNDA KALIYOR NEDEN KENDİ ÖZ MİLLİ SİYEZ BUĞDAYIMIZI SAMANIMIZI ETİMİZİ HAYVANLARIMIZI SÜTLERİMİZİ ÜRETEMİYORUZ ŞU ANDA ÖZ MİLLİ ŞEKER FABRİKALARIMIZI NEDEN SATIYORUZ ORTADA TORKU ŞEKER GİBİ BİR ÖZ MİLLİ ÜRETİM YAPAN ŞEKER FABRİKASI VARKEN GÜNAH DEĞİL Mİ KUL HAKKI YOK MU BEYTÜLMAL NEDEN SATILIYOR AHİRETTE BU NECİP MİLLETE NASIL HESAP VERECEĞİZ ACABA
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  • 28 Oy
    anlasiliyoki bu da yandasa
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  • 28 Oy
    size oy verenlerde çılgınlık her şeyi göre göre nasıl bu akebeye oy veriyorlar anlamadım ne oldu yinemi kandırılşdınız alman gazeteci hakkında cb ne demişti ben olduğum sürece alman ajanı hapisten çıkamayacak demişti biz sizi bilkiyoruzda size oy verenleri anlamak mumkun değil meclisi kuranı kerimle açan ateist ama sarayını papaya açtıran müslüman öylemi sadece azıcık düşünün şaka lan şaka düşünseniz şimdiye kadar siyonostlerin partisi akebeye oy verirmiydiniz
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  • 22 Oy
    akp li değilsen bir şey yok kısacası
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  • 19 Oy
    İşkur ödemeli berbat bir sistem maaşı nerden aldığın belli değil kupon mu ? daha taşeron ü kaldiramadiniz ki kendi yerinize istediğiniz elemanı almak icin elinizden gelini yapıyorsunuz. ilahi adalet elbet bir gün gelecek ve tecelli edecektir.
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  • 18 Oy
    Sen Neymişsin Be Ağbi,Bir Taşın Altından da Sen Çıkma Be Ağbi.! İnanıyorum ki,Senin Gücün Buna da Yeter ; İstanbul'a KAR YAĞDIR Be Ağbi.!!!
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  • 15 Oy
    sayin bakanim bir çok iyi projeniz var ama AKP li biri yardımcı olmasa vatandaş faydalanmıyor.öncelikle bu gereksiz evrak ve Dayın varsa faydalanırsın mantığını değiştirim
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  • 11 Oy
    HERŞEYİ BİR KİŞİ DÜŞÜNÜYOR O SÖYLÜYOR SİZLER YAPIYORSUNUZ !!! O ZAMAN SİZLERE NİYE İHTİYAÇ VAR Kİ BU MİLLETİN VERGİLERİNİ NİYE ÇALIYORSUNUZ ... Kİ O BİR KİŞİYİ DE KANDIRMAYAN KALMAMIŞKEN NASIL OLUYORDA HALA ONUN ÖNDERLİĞİNDE DİYE BAŞLAYAN BİR CÜMLE KURABİLİYORSUNUZ ... ÖYLE UCUBE BİR SİSTEMDEN BAHSEDİYORSUNUZ Kİ DÜNYA DA BİR BENZERİ YOK... SİZLER BİLE NE OLACAĞINI BİLMEDEN TIPKI KOYUNLAR GİBİ UÇURUMDAN AŞAĞI BU MİLLETİ DE ARKANIZDAN SÜRÜKLÜYORSUNUZ... İNŞAALLAH 2019 CUMHURİYETİN TEMELLERİNİN YIKILMAYACAĞINI ANLAYACAĞINIZ/MIZ BİR YIL OLUR.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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  • 8 Oy
    gelen gideninden büyük yalan söylüyor
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  • 9 Oy
    taşerona kadro vermiş hadi git işine kimleri nasıl kadroya aldığınızı bu millet gördü kendi yandaşını sarayda yaşat diğerlerini süründr gün gelecek bu yaptıklarınızın hesabını yüme türk milleti önünde vereceksiniz
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  • 9 Oy
    guzel taktik. once vergilerle 3 kurussuz birak. sonra agzimiza ufak ufak bal dokerek bizi minnet duymaya zorunlu birak. gercekten cok cilginsiniz yeeeaaa
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  • 6 Oy
    çok çılgınca evet amerika da varoş yerleşim yerlerinde zaten kullanılıyor..
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  • 5 Oy
    Refah partisinin kırıntısı, Hak- iş kapıcısı ,avukat olmuş vekil olmuş da na olmuş hepiniz kadayıfçı Erbakan'ın döküntülerisiniz . Ama ne yazık ki millet balık hafızalı. Sizleri çabuk unutuyor Bu dediğiniz kupon da AKP sokak güclerine vereceğiniz teşvik şey pardon rüşvet.
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