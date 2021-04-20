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Bakan açıkladı, PTTAVM e-ihracata başlıyor!

20.04.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTTAVM Operasyon Merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu, “Ocak 2021 sonu itibariyle 53 ülkeye e-ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bakan açıkladı, PTTAVM e-ihracata başlıyor!

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, e-ticaretin son yıllardaki gelişimi ile küresel ekonomiler için büyük önem arz eder hale geldiğini belirterek, “Tüm dünyada internetin ve mobil iletişimin yaygınlaşmasıyla hali hazırda hızla yükselen e-ticaret hacmi pandeminin de etkisiyle çok büyük bir artış gösterdi. Geçen yıl dünya genelinde perakende sektöründe yapılan e-ticaret harcaması, yüzde 40 artarak 900 milyar doları aştı. E-ticaret artık bir günde milyarlarca dolarlık alışverişin yapıldığı başlı başına bir sektör oldu” diye konuştu.

Halen dünyada e-ticaret sitelerini kullanan 1,9 milyar kişinin olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Tüketicileri, tedarikçilerle, satış noktasıyla, bankalarla ve dağıtım şirketleriyle aynı platformda bir araya getiren e-ticarette, koordinasyonun ve teknolojik altyapının başarısı, verimliliğin en önemli kriterleri haline geldi. İnternet altyapısı ile taşımacılık altyapınız ne kadar gelişirse e-ticaretin gelişimi de o kadar hızlı oluyor. Ülkemizde de durum çok farklı değil. Son 19 yılda ülkemizde haberleşme ve taşımacılık altyapısında yaşanan muazzam gelişme, e-ticaret alanının da hızla büyümesini sağladı. Bu dönemde lojistik ve iletişim altyapımızın da adeta çağ atlayarak bu gelişmelere hazır hale getirilmiş olması dijital ekonomi ve e-ticaretin yaygınlaşması açısından ortam hazırlamıştır” şeklinde konuştu.

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“PTTAVM.com ile Türkiye’de e-ticaret alanında yeni bir dönem başladı”

PTTAVM.com ile Türkiye’de e-ticaret alanında yeni bir dönem başladığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “PTTAVM. com 181 yıllık PTT mirasını ve deneyimini de yanına alarak bugüne kadar hiçbir e-ticaret sitesinin ulaşamadığı noktalara e-ticaret hizmeti sunabilmektedir. 25 binden fazla tedarikçiyle çalışan ve 25 milyondan fazla ürünü kullanıcılarla buluşturan PTT, Türkiye’de bu alanda haklı bir konum elde etmiştir. PTTAVM’nin halihazırda 10 milyon üyeyi aşması hepimiz için çok sevindiricidir” ifadelerini aktardı.

"OCAK 2021 SONU İTİBARİYLE 53 ÜLKEYE E-İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

PTTAVM’nin Türkiye ekonomisine çok önemli bir katma değeri daha olduğuna vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Kurumumuz, yerli üreticilerimizin, gelişen e-ticaret pazarından hak ettiği payı alması ve dünyaya açılması için de fırsatlar sunuyor. Yerli üreticimiz hiçbir ek işlem veya maliyetle karşılaşmadan anlaşmalı onlarca ülkeye PTT güvencesi ile ihracat yapabiliyor ve tüm dünyada geniş pazarlara ulaşıyor. Ocak 2021 sonu itibariyle 53 ülkeye e-ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu gelişmeler, tabii ki bizleri umutlandırmakta, çalışma azmimizi yükseltmektedir. Lakin bütün bunlar bizim için yeterli değil. Hedeflerimiz çok büyük. PTTAVM ile e-ticaret alanındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve PTTAVM’yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz. PTTAVM sayesinde, lojistik altyapımız, insan kaynağımız ve teknolojimiz ile sürdürülebilir e-ticaret ve e-ihracat modeline öncülük edebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle, iş dünyamızı pek çok açıdan geliştiren ve inovasyona yönlendiren e-ticaret alanında, nasıl büyüyebileceğimiz konusunda hep beraber fikir üretmek durumundayız. E-Ticaret faaliyetlerimizi artıracak, çeşitlendirecek ve dijital ekonomiye geçişi destekleyecek projeleri geliştirmeye devam edeceğiz.”

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Adil Karaismailoğlu
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