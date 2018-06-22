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Bakan açıkladı! Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2018 09:55 | Son Güncelleme

Bakan Ahmet Arslan: "İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak." dedi

Bakan açıkladı! Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
THY tüpraş havalimanı

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