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  4. Bakan açıkladı! Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda

Bakan açıkladı! Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 84,8 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Ödemeler, bugün hesaplara yatacak.

Bakan açıkladı! Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, hastalıktan ari işletme desteği kapsamında bugün 84,8 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Pakdemirli yazılı açıklamasında, yapılacak tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödeme yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tarım ve orman bakanı, ari işletme desteği, ödeme,

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