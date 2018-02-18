Bakan Ağbal'dan uyarı: Son gün 7 Mart!

Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada, kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen ve devletle vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlayan 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun" uyarınca, bugüne kadar söz konusu taşınmazlardan önemli miktarının satıldığını söyledi.

Bu sayede çok sayıda vatandaşın mülkiyet sorununun çözüldüğünü belirten Ağbal, bu kapsamdaki satışı mümkün taşınmazlara başvuru yapan 828 bin vatandaştan 707 binine, 507 bin adet taşınmazın satışının yapıldığını bildirdi.

Ağbal, söz konusu taşınmazların 10,5 milyar lirayı bulan bedelinden 7,3 milyar lirasının tahsil edildiğini vurgulayarak, kalan tutarın taksitli satışlar olduğunu ve ödemelerinin devam ettiğini dile getirdi.

"HAK SAHİPLERİ BU TARİHİ FIRSATTAN YARARLANSIN"

Bu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak amacıyla süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli vaktinde ödemeyenler ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 6 aylık ek süre tanıdıklarını hatırlatan Ağbal, bu sürenin 7 Mart'ta dolacağını ifade etti.

Bakan Ağbal, "Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, bu hakka sahip tüm vatandaşlarımızı 7 Mart'a kadar başvuru ve ödeme yaparak, bu tarihi fırsattan yararlanmaya davet ediyorum." diye konuştu.