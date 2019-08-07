Bakan Albayrak açıkladı: 1,9 milyar TL'ye ulaştı

Ziraat Bankası'nın Seracılık Finansman Paketi'yle bugüne kadar 1.9 milyar lira kredi verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuya ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak "Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığı ile devreye aldığımız Seracılık Finansman Paketi ile üreticilerimize sağlanan kredi tutarı 1,9 milyar TL’ye ulaştı. Tarımsal üretimde, finansman ihtiyacını en uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

