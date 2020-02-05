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Bakan Albayrak açıkladı! Deprem bölgesindeki esnafa faizsiz 50 bin TL kredi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.02.2020 14:43 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, deprem bölgesindeki esnafa 50 bin TL faizsiz kredi desteği sunulacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıklama yaptı.

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

Başta Elazığ ve Malatya olmak üzere depremde vefat eden 41 vatandaşa Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Malumunuz Türkiye çok güçlü bir ülke. Özellikle son 18 yıldaki AKP döneminde güçlü değişim geçirmiş bir ülke. İnşallah Elazığ ve Malatya2da en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Tabi bu noktada ilişkili bakanlıklarımızın tamamı çok yoğun bir mesai ortaya koyuyor. Bizim bakanlığımız üzerinde d eçok önemli talep ve sıkıntıları birinci ağazdan dinledik. Depremden etkilenen noktalarda işçilerimiz, esnaflarımzı başta olmak üzere taleplerin hepsini dinledik.

"Özellikle bugün Elazığ merkezinde yaşanan bu yıkımın ekonomiye etkisi üzerinde acil durumlar atma noktasında birtakım kararlar aldık.

Halkabank Elazığ ve Malatya'da tüm esnaflara 50 bine kadar beş yıl vadeli ve faizsiz kredi hazarlayacak. Halbank bölgedeki tüm esnafın kredisini fazisiz olarak bir etkileyecek.

Ziraat bankası yine bir yıl boyunca bu iki ülkede çifçilerin kredilerini fazisiz bir şekilde etkileyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ Depremi,

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
verinsene hibe ne kredisi o kadar yardım toplandı
suriyelilere verdiklerinizden versenize bedelsiz olarak T.C vatandaşı olunca illaki faizli kredimi olacak vereceğiniz para bir ay israf yapılmassa fazlasıyla çıkar
VERECEKLERİNDEN DEGİL OLAN İHTİYACI DİLE GETİRİYORLAR HAYDİGÖRELİM AYRIM YAPMADAN ESNAFIN TAMAMINA DAGITMAYA YARINDANBAŞLAYIN GÖRELİM
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