FİNANS

Bakan Albayrak açıkladı: Hedef tutturuldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2019 18:35 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan, '2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi' hedefi tutturuldu,

Bakan Albayrak açıkladı: Hedef tutturuldu

Ayrıntılar gelecek...

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Tam 6 milyar ton rezerve ulaşıldı!Tam 6 milyar ton rezerve ulaşıldı!
Yağmur tarlaları vurdu! Fiyatlar artabilirYağmur tarlaları vurdu! Fiyatlar artabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
berat albayrak son dakika

En Çok Okunan Haberler

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Katar'dan büyük talep

Katar'dan büyük talep

Kritik gün! Merkez Bankası ne karar verecek?

Kritik gün! Merkez Bankası ne karar verecek?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kınık'ta 6 milyar ton kömür rezervine ulaşıldı

Tam 6 milyar ton rezerve ulaşıldı!

Yağmur ıspanağı vurdu, onlarca dönüm tarım arazisi sular altında

Yağmur tarlaları vurdu! Fiyatlar artabilir

Katar'dan 'bez sucuğa' büyük talep

Katar'dan büyük talep

Emekliler yakıt ve kira desteği istiyor

Emekliler için ek ödeme talebi!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Yerli kömür üretiminde rekor kırıldı

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.