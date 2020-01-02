Bakan Albayrak açıkladı! Mobilyada yüzde 8 KDV indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılının son çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı öncü rakamlar gösteriyor. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü" dedi.

Bakan Albayrak, mobilyada da KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. Mobilyada KDV indirimi kampanyası 2018 yılı kasım ayında da uygulanmaya alınmıştı. Önce 2019 mart ayına, sonrasında da 2019 haziran ayı sonuna kadar uzatılan kampanya süresince mobilya ürünlerinde KDV yüzde 8 olarak uygulanmıştı.

