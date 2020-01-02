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  4. Bakan Albayrak açıkladı! Mobilyada yüzde 8 KDV indirimi

Bakan Albayrak açıkladı! Mobilyada yüzde 8 KDV indirimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyadaki KDV oranın yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı.

Bakan Albayrak açıkladı! Mobilyada yüzde 8 KDV indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılının son çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı öncü rakamlar gösteriyor. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü" dedi.

Bakan Albayrak, mobilyada da KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. Mobilyada KDV indirimi kampanyası 2018 yılı kasım ayında da uygulanmaya alınmıştı. Önce 2019 mart ayına, sonrasında da 2019 haziran ayı sonuna kadar uzatılan kampanya süresince mobilya ürünlerinde KDV yüzde 8 olarak uygulanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mobilya KDV

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu indirim bize başka şeylere kat kat bindirim olarak döner haberiniz olsun
bir mobilyacı olarak hayırlı uğurlu olsun Vatandaş için gayet güzel oldu...
reis olsamasa berat bir işe yaramaz ama buda tutmaz fiyatlar çok yüksek
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