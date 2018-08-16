FİNANS

Bakan Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştü.

Bakan Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile görüştü. İki bakan 21 Eylül’de berlın’de bır araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

*Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, bugün Almanya Finans Bakanı Sayın Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ABD’den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirilmiştir.

*Sayın Scholz, güçlü Türkiye ekonomisinin hem Almanya hem de Avrupa Birliği için büyük önem taşıdığını belirtmiştir. Bakanımız Berat Albayrak, Türkiye’ye karşı ABD tarafından başlatılan haksız tutum ve uygulamalar sonrası Almanya’dan gelen destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirmiş ve teşekkür etmiştir.

*Başta Sayın Şansölye Merkel olmak üzere Almanya ve AB makamlarınca yapılan açıklamaların, Türkiye ile Almanya ve AB arasındaki ilişkilerin geleceği açısından toplumdaki güveni artırdığına dikkat çekmiştir.

*Sayın Albayrak, bu süreçte Türkiye’ye verilen desteğin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde yeniden karşılıklı yapıcı bir yaklaşım ile pozitif sonuçlar alınabilecek bir dönem için de umut verdiğini dile getirmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak almanya finans

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hani bunlar ırkçı idi.Hani bunlara günlerini gösterecektik.Ne oldu o söylemlere ....Lastik patladı araba yola kaldı. Her seferinde olduğu gibi. Yakında ayağınızın altına alıp pas pas yapacağımız Hollanda ile de can ciğer olacağız merak etmeyin.
fetö olayında oldu ve şimdi gene oldu o zaman halka sokağa çıkın denildi şimdi de döviz altın bozun abd ürünlerine boykot yapın tamam yapalım yapıyoruz peki halka bu kadar vergi zam yükleniyor halk bunun altından nasıl kalkacak? şu an piyasada kimse mal vermiyor yok çekiyoruz ürünlere bizim sıkıntınız olduğunda sen yanımızda olabiliyor musun? biz meydanlara inin denildiğinde iniyoyoruz bu kadar yükün altında ezilen halk için rahat bi'yaşam ne zaman olacak? yarın nolacak acaba diye yatıyoruz yatağa her geçen gün önümüzü göremez hale geliyoruz şyi ki evlenmemişim diyorum bu cümle her şeyi açıklar
10 milyar dolar borc verin
ABD bu Almanlara dünya ceza kesti, kendileri için bir şey yapamadılar şimdi bize mı yardım edecekler.
ne almanya ne fransa ne avusturya aşağılık bi adamı besleyip de türkiyede darbe yaptırmazlar türkiye avrupa rusya çin iranla iyi ilişkiler kursun sırtımız yere gelmez
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