Bakan Albayrak bankacılarla bir araya geldi

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık."

Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık. pic.twitter.com/1abJGlAZZE — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 19 Nisan 2019



