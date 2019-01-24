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Bakan Albayrak, Davos'ta basın toplantısında konuştu

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2019 16:51 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Davos'ta gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Özellikle 4. çeyrek ve 2019 ilk çeyreğinin çok daha olumlu şekilde tamamlanacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye olarak güçlü bir döneme gireceğimizin altını çizdik." dedi.

Bakan Albayrak, Davos'ta basın toplantısında konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "49.Dünya Ekonomi Forumu" dolayısıyla bulunduğu Davos'ta basın toplantısı düzenliyor.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Başarılı bir Davos ziyareti gerçekleştirdik. Türkiye'nin güçlü bir döneme girdiğini anlattık.

2018'in son çeyreğinde faizden 3 milyar TL tasarruf ettik. 2019 ilk çeyreği noktasında birçok beklentilerin aksine olumlu bir şekilde tamamlayıp, reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağız. İkinci ve üçüncü çeyrek açısından çok daha optimistiz. 6 ay önce bir kaygı, korku endişe ifade edildi. Bütçe, cari denge, enflasyon.. 6 ay içinde bakınca üçünde de beklenenin çok üstünde güçlü neticeler aldık.

Enflasyonda 2019'un eylül ayı 6,5'a yakın baz etkisi oluşturacak. Ne kadar güçlü bir düşüş trendine doğru yaklaştığımızı üçüncü çeyrekte göreceğiz.

2019 bütçesinde tek seferlik gelir öngörmedik. 2019'da gerek büyüme gerek piyasa beklentileri, enerji tahminlerinden tutun çok güçlü alanlarımız olacak. 2019 bütçesinin bizim açımızdan çok daha rahat bir bütçe olacağını öngörüyorum.

Kur konusunda stratejik akılla sahada olmalıyız. Birinci önceliğimiz faiz tasarrufunu sürdürmek.

KDV iadeleri konusu çok basit bir konu değil. Gerçek manada ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Bütçe dengesi içinde oluşacak rakamlarla ilgili çalışma yaparak realite içerisinde bununla ilgili adımlar atabiliriz.

Yıl sonuna kadarki gerçekleşmeler popülizmden uzak gerçekleşmeler. Ocak ayı itibariyle ortaya çıkan resim iyileşmenin beklenenden daha hızlı olduğu yönünde. Rakamlar nisan mayıs ayına hızlı döndüğümüzü gösteriyor. Kredi piyasasındaki canlanmayla birlikte toparlanmanın hızlı şekilde hayata geçeceğini düşünüyoruz. 31 Mart'tan sonra seçimsiz bir döneme girdiğimiz için kazanımların çok daha güçlü olduğu bir döneme gireceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Davos Zirvesi

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