Bakan Albayrak, Davos'ta basın toplantısında konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "49.Dünya Ekonomi Forumu" dolayısıyla bulunduğu Davos'ta basın toplantısı düzenliyor.



Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Başarılı bir Davos ziyareti gerçekleştirdik. Türkiye'nin güçlü bir döneme girdiğini anlattık.

2018'in son çeyreğinde faizden 3 milyar TL tasarruf ettik. 2019 ilk çeyreği noktasında birçok beklentilerin aksine olumlu bir şekilde tamamlayıp, reel ekonomi ve büyümede 2019'u güçlü bir şekilde kapatacağız. İkinci ve üçüncü çeyrek açısından çok daha optimistiz. 6 ay önce bir kaygı, korku endişe ifade edildi. Bütçe, cari denge, enflasyon.. 6 ay içinde bakınca üçünde de beklenenin çok üstünde güçlü neticeler aldık.

Enflasyonda 2019'un eylül ayı 6,5'a yakın baz etkisi oluşturacak. Ne kadar güçlü bir düşüş trendine doğru yaklaştığımızı üçüncü çeyrekte göreceğiz.

2019 bütçesinde tek seferlik gelir öngörmedik. 2019'da gerek büyüme gerek piyasa beklentileri, enerji tahminlerinden tutun çok güçlü alanlarımız olacak. 2019 bütçesinin bizim açımızdan çok daha rahat bir bütçe olacağını öngörüyorum.