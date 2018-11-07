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Bakan Albayrak duyurdu! Yeni dönem başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.11.2018 09:24 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonuyla mücadelede çok daha kararlı politikalar hayata geçireceklerini bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık olarak yüzde 25.24 gelerek 15 yılın zirvesine yerleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık olarak yüzde 45.01 gerçekleşti.


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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gıda enflasyonu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bitmedi sizin her secimde yeni donemleriniz,ezilen gene halk değişen bir şey yok
bitmedi bu yeni dönemleriniz.hep kağıt üstünde bişeyler oluyor ama vatandaşın cebine yansıyan bişey yok.
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