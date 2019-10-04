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Bakan Albayrak duyurmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.10.2019 21:29 | Son Güncelleme

Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bakan Albayrak duyurmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan YEP'in (2020-2022) onaylanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, programda büyüme hedefleri bu yıl için yüzde 0,5 olarak öngörülürken, 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 5 olarak belirlendi.

YEP'te enflasyon hedefleri ise bu yıl için yüzde 12, gelecek yıl için yüzde 8,5, 2021 yılı için yüzde 6, 2022 yılı için yüzde 4,9 olarak yer aldı.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2019, 2020 ve 2021 yılları için yüzde 2,9'ar, 2022 için yüzde 2,6 olarak hedeflendiği programda, işsizlik oranı hedefleri de bu yıl sonu için yüzde 12,9 olarak belirlenirken, gelecek yıl için yüzde 11,8, 2021 yılı için yüzde 10,6 ve 2022 yılı için yüzde 9,8 şeklinde sıralandı. (AA)

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yeni ekonomi programı YEP resmi gazete

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YIL 2002 ÇEYREK ALTIN 35 TL YIL 2019 ÇEYREK ALTIN 450 TL NASIL BİR EKONOMİ YÖNETİM BURDAN YAPIN HESABINIZI ANLAYANA TABİKİ !!!!!!!!
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