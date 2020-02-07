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Bakan Albayrak: Ekonomimiz 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla büyüme eğilimine geri dönmüştür

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık. Ekonomimiz 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla büyüme eğilimine geri dönmüştür.

Bakan Albayrak: Ekonomimiz 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla büyüme eğilimine geri dönmüştür

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık. Ekonomimiz 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla büyüme eğilimine geri dönmüştür. Alınan tedbirler meyvelerini vermiş, hem ekonomiye duyulan güven iyileşmiş hem de ekonomide çarklar daha hızlı döner hale gelmiştir." dedi.

Tarımın desteklenmesi konusunda yeni bir sistem tasarladıklarını kaydeden Albayrak, "Tarımın desteklenmesi ve gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında hem girdi finansmanı hem de üretilen ürünün pazarlanmasını planladığımız uçtan uca bir sistem tasarlıyoruz. Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve üreticilerimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı Ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi. 2020'de de enflasyonla mücadelede önemli adımları hayata geçireceğiz. Özellikle gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçmek için birçok politika başlattık."

Bakan Albayrak, İVME Paketi'ne ilişkin, "Ocak sonu itibarıyla 64 bin 367 müşteriye 50,2 milyar TL kredi tahsis edilirken bunun 31 milyar TL'si yatırıma dönüştü." dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme, ekonomi,

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