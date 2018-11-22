FİNANS

Bakan Albayrak: Enflasyondaki aşağıya doğru trendi çok daha güçlü göreceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.11.2018 18:31 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyondaki aşağıya doğru trendi çok daha güçlü göreceğiz. Aldığımız önlemlerin neticelerini Kasım-Aralık'ta göreceğiz. Bugün devletin gelir-gider dengesi tarihte olmadığı kadar güçlü" dedi.

Bakan Albayrak: Enflasyondaki aşağıya doğru trendi çok daha güçlü göreceğiz

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon son dakika Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
e o zaman tarihte hiç olmadığı kadar faizleri düşüründe inanalım size. hani enflasyonun sebebi faiz ya? madem herşey yoluna girdi düşürün faizleri.. halk nefes alsın
seni hiç sevmiyorum damat kayınpederini de hiç sevmezdim
sayın berat bey biz ayrı bi ülkedenmi bahsediyoruz anlayamıyorum hep iyi gidiyo diyosunuz kabul etseniz kötü gidiyoruz malesef diyemiyomusunuz keşke her şey dediniz gibi güzel gitse ama malesef görünen köy .....!
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