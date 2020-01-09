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  4. Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele en önemli önceliklerimizden birisi olacak"

Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele en önemli önceliklerimizden birisi olacak"

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 19:15 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadelenin en önemli önceliklerinden birisi olacağını belirterek, “Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde Ekim-Kasım aylarında, 2018 yılında tüketici fiyatlarında enflasyon yüzde 25 civarlarında.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadelenin en önemli önceliklerinden birisi olacağını belirterek, “Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde Ekim-Kasım aylarında, 2018 yılında tüketici fiyatlarında enflasyon yüzde 25 civarlarında. Üretici fiyatlarında enflasyon yaklaşık yüzde 45 civarlarında. Bugüne baktığımızda ise 2019 yılını yüzde 11.8 seviyesinde kapatan, şükürler olsun yüzde 12’nin de altında bir iyileşme ile kapatıyoruz” dedi.

Sivas’tan Tokat’a geçen Bakan Albayrak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nu makamında ziyaretinin ardından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda düzenlenen, “Tokat iş Dünyası ile Buluşma Toplantısı”na katıldı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik’in konuşmasının ardından kürsüye gelen Bakan Albayrak, ekonomide 2019 yılında sağlanan tüm iyileşmelerin 2020 yılında çok daha ileri noktaya taşınacağını ifade ederek, “Türkiye’nin risk primi CDS’si yaklaşık 300 puanın üzerinde. 2 yıllık devlet tahvili faizi yaklaşık 1200 puan, 5 yıllık devlet faizi 1350 puan. 10 yıllık devlet tahvili faiz oranı yaklaşık 900 puanlık iyileşme ile başarılı bir dönem yaşadık. Dünyada bütün bu dönemde en pozitif performans gösteren ülke olduk. Tahvil 2017, 2018 ve 2019 yılı da dahil bugüne kadar ki en düşük seviyesine doğru yol alıyoruz” diye konuştu.

Enflasyonla mücadele en önemli önceliklerinden birisi olacağını ifade eden Bakan Albayrak, “Yine hatırlayın. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde Ekim-Kasım aylarında, 2018 yılında tüketici fiyatlarında enflasyon yüzde 25 civarlarında. Üretici fiyatlarında enflasyon yaklaşık yüzde 45 civarlarında. Bugüne baktığımızda ise 2019 yılını yüzde 12’nin altında, yüzde 11.8 seviyesinde kapatan, şükürler olsun yüzde 12’nin de altında, hedefinde altında bir iyileşme ile kapatıyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, ekonomik tabloyu değerlendirerek, “2019 yılının 3’üncü çeyreği malum. Türkiye’de tüm bu türbülansın yaşandığı dönemdeki eksi 2’lerdeki küçülmelerden sonra 3’üncü çeyrekte yaklaşık yüzde 1’e yakın pozitif büyüme ile geçti. Buradan söyleyeyim 2019’un son çeyreğinde, yüzde 5’lik bir pozitif büyüme ile yılı inşallah kapatacağız. Tabi yıl içerisinde bir çok yurt içi yurt dışı karamsar tablolar çizildi, şunu söyledi, bunu söyledi, şu kadar küçüldü, bu kadar faizler artacak, devletin ekonomik anlamda şu kadar zorlukları artacak filan, tüm bunları elhamdülillah geride bırakarak, pozitif bir dönemi geride bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Tüm Türkiye’nin ayağına gidip bu değişim sürecinin hikayesini anlatacağız"
Değişim sürecini dile getiren Bakan Albayrak, “Tokat’ın daha da fazla katma değer üretmesini sağlayarak Tokat’ın büyümesiyle Türkiye’yi de büyüteceğiz. Tokat ne kadar büyürse Türkiye o kadar büyür. Bu çerçevede Tokat ne kadar zenginleşirse Türkiye de o kadar zenginleşir. Bir tane il büyüsün zenginleşsin, oturalım Ankara’da, İstanbul’da, yok öyle. Geleceğiz, Tokat’ın ayağına gideceğiz, Sivas’ın ayağına gideceğiz, tüm Türkiye’nin ayağına gidip bu değişim sürecinin hikayesini anlatacağız. Onun için buradayız. Bu sürecin adına değişim denmesinin sebebi de o” ifadelerini kullandı.

Bankacılık sektörünün güçlendirmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Albayrak, “Bilançoları güçlendirmemiz lazım. Özellikle bu noktada 2019 yılının bu takipteki krediler üzerinde geride bırakacak şekilde 46 milyar liralık büyüklükteki tespit edilen kredilerin, kabaca tasfiye edildiği, artık empiyallerin tasfiye edildiği, 2020 yılının sermaye yeterlilik yüzde 17-18, bu noktada daha güçlü bir sermaye yapısına kavuştuğu ve takip tahsili gecikmiş alacakları yüzde 6’larla artık geride bıraktığımız bir dönem. Tüm bu çalışmalar üzerine baktığımızda bankacılık sektörünün daha sağlıklı daha güçlü yapısı kurulduğu ve sermaye yapısının daha aktif bir şekilde, aktif kalitesinin kaynaklarının, risklerinin rahatlıkla daha etkin bir şekilde yönetebildiği bir noktaya geleceğiz” açıklamalarında bulundu.
Bakan Albayrak’ın konuşmasının ardından iş dünyası ile düzenlenen program basına kapalı olarak devam etti.

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