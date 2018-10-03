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Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2018 11:18 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasaların beklediği bugün açıklanan ve beklentileri aşan enflasyonu değerlendiriyor. Enflasyonda eylül itibariyle en kötünün geride kaldığını belirten Albayrak, "Ekim çok daha somut neticelerin olacağı bir ay olacak" dedi.

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Albayrak şunları söyledi: "Bu oran piyasa beklentileri ve Merkez Bankası çalışmaları açısından bakıldığında beklentilerin üzerinde. Piyasadaki fiyatlama ölçüsünde fırsatçılık, stokçuluk, spekülatif fiyatlama davranışının algı değil gerçek olduğunu ortaya koydu. Demek ki, biz bu anlamdaki fiyatlamalarla daha yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz. En kötüyü geride bıraktık. Eylül ayı en kötünün olduğu bir aydı. Kür üzerinde spekülatif süreç yaşadık, bunu püskürttük. Eylülde attığımız adımlarla birlikte birkaç aylık sürecin etkilerinin kalıcı değil, daha somut gerçekçi adımlarla yürüyeceğimiz sürecin sinyallerini almaya başladık. Ekim ayında atılacak adımlarla bu süreç çok pozitif güçlü adımlarla seyredecek. Dengelenme sürecini görmeye başladık. Ticaret erbabı ve bunun takibi çok önemil. Vatandaşlar sahada, kamu görevlileri sahada. Son iki ayda 22 binden fazla şikayet geldi, biz etkin şekilde sahada mücadele ettik. Bu işin ciddiyeti açısından vatandaş merkezli çok yakın bir süreci ortaya koymamız lazım. Ekim çok daha somut neticelerin olacağı bir ay olacak.

"ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE SÜRECİ HAFTAYA AÇIKLANACAK"

Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşların tamamıyla önden görüşme yapacağız. Haftaya fiyatlama, indirim, sorumluluk alma anlamında taşın altına eline koyma noktasında süreç başlatacağız. Tüm bu davranışlar tüm kesimleri etkiliyor. Hep birlikte mücadele elzem. Fiyatlamayı etkileyen sektörler başta olmak üzere görüşmeleri yapıp haftaya bununla ilgili genel kamuoyu açıklamasıyla bunun topyekün mücadele gerektirdiğini seslendireceğiz."

MCKINSEY TARTIŞMASI: HERKESİN AKLINI ALIP BİZ YÖNETECEĞİZ

Kamuda tasarruf süreciyle ilgili konuşan Albayrak, "Türkiye'de sistem değişimi yaşadık. Türkiye rekabetçi bir pozisyona doğru ilerliyor. Yabancı firmalarla çalışılıyor deniyor. Devlet bu firamlarla dün çalıştı bugün de çalışıyor, ileride de çalışacak. Türkiye'den de danışman hocalardan katkı aldık. Biz yeni dönemde bir dönüşüm ofisi kurduk, görevine başladı. Bu yerli-milli ekip oluşturduk. Biz birçok firmadan dünyadaki örneklerle ilgili analiz ve raporlar aldık. Toplam üretilen elektrikte yerli payını artıracağız. Son rakam bu yıl geçen yıla göre yüzde 4'e yakın artış var. Yüzde 47'ler yüzde 51'lere çıkmış. Herkesin aklını alıp biz yöneteceğiz. Dedikoduyla vatandaşımız zihmini teslim etmesin. Bu ülkeyi en ufak bir sekteye uğratmadan güçlü Türkiye yolculuğunda ilerliyoruz " dedi.

Danışmanlık firması McKinsey'le ilgili tartışmalara değinen Albayrak şunları kaydetti: "Birçok firmadan Dönüşüm Ofisi ile ilgili biz raporlama aldık. Sadece bu firmadan değil. Türkiye'ye özgün kendi modelimizi uygulama noktasında kendi milli aklımızı ortaya koyarak ofisi kurduk. Ofisin başında biz varız. Yarın öbür gün başka akıllara da soracağız."

Bakan Albayrak, ABD'deki temasları hakkında da bilgi verdi. Albayrak şöyle konuştu: "Son bir ayda yoğun yurtdışı seyahati yaptık. Biz Türkiye olarak ağustos ve eylülde güçlü reflekslerle güçlü bir duruş sergiledik. Bu duruştan taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin dostluğu da düşmanlığı da kıymetli. Türkiye dostluğu samimi şekilde ifade edenlerle yan yana sürdürmeye devam edecek. Türkiye vtanadaşı olduğunu ifade etmek yurtdışında çok büyük bir itibar meselesi. Türkiye'nin ekonomik durumu bütün temel göstergeleri çok güçlü. Kamu borçluluğunda en düşük ülkelerden biri, hanehalkında dünya ortalamasının hayli hayli altında. Geçen hafta Almanya'daydık. Türkiye'nin genç nüfusu var. Türkiye'nin geleceğine umutlu ve sağlam adımlarla yürüyeceğinden en ufak bir şüphemiz yok. Bunu muhataplarımızla yapılan toplantıda çok net görüyoruz. Birilerinin yalanlarını algı üzerinden gerçekleştirmesine izin vermemeliyiz."

"SALDIRILAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ GÜÇLENDİRDİ"

Albayrak son olarak şu mesajı verdi: "Türkiye çok güçlü çok büyük potansiyeliyle dünyadaki bir elin parmakları kadar çok nadir ülkelerden biri. Tehdit ve saldırılar bağışıklık sistemimizi güçlendirdi. İhracat ithalat dengesi lehe doğru gelişiyor. Artık biz çok daha güçlü bir kapasiteye, dışarıya daha az bağımlı bir rekabet avantajı olan Türkiye haline geliyoruz. Türkiye bölgedeki konumu itibariyle özel sekter ve kaynak çeşitliliği itibariyle bölgedeki tek ülke. Turizmde dünyada en hızlı büyüyen ülkeyiz."

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Anahtar Kelimeler:
hazine ve mailye bakanı berat albayrak enflasyon TÜİK ekonomi

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
en kötü geri de kaldı şimdi sıra da daha da kötü günler var çünkü bunlar yemeye yedirmeye devam edecek.. abd diye diye gidip abdli şirkete ekonomiyi emanet etmek nedir ? ama koyunlar uyanmaz
La Fontaine'den masallar...
sizin yalakalarınız dolarları bozdururken 4 liradanmı bozdurduki stok yapanlara laf ediyorsunuz bende olsam yeni fiyattan satarım, adam yerine koyacak olsa o malı eski fiyattanmı koyacak güldürmeyin allah aşkına yaa elimize yüzümüze bulaştırdık diyin bitsin yemiyoruz artık
Bir bakan tum yasananlar algı degil gercekmiş diyorsa, alacaksın onu 3 ay halkın içinde yasamaya mahkum edeceksin, bu kandırılmalar, yanılmalar, demekki daha cok calısmalıyızlar sıktı artık
yav he heee. küllinin bugün sayıştay günlük masrafını yazmış sayın bakanım. bu duruma karşı bir görüş belirtecekmisiniz.
NEDEN BİLEMİYORUM AMA BU ADAMI HEÇ HAZETMİYORUM.. Bİ SİNSİLİK VAR BAKIŞLARINDA..
baya pozitif adimlar brawo bir anda herseybindi yumurta bile 15 ten 14.99 za indi elektiriğe bile yansidi 100 ken faturamiź cok şükür 305 oldu allah sizi basimizdan eksik etmesin eniste
bu senin yorumun mu yoksa mckinsey'in yorumu mu? zira artık bizi onlar yönetiyor ya.
bitirdiz bizi!
uzun uzun sohbet muhabbet var ama enflasyon oranı kaç onu bilmiyoruz.??
Anlat anlat ekonomi bakanı?'nından masallar
Evine domates alıyormu acaba fiyatları bilmediği belli
Ya bi git be kardesım.Bu işi yapamıyorsunuz bırsey bıldıgın yok git artık şu koltuktan gıt.ekim kasım ayı ekonomik krızın hıssedılecegı ay sen ne anlatıyorsun damat hayırdır
üfüüürrrr
Biz Eylül’ü çok somut his ettik. Baya baya somuttu. Ekim daha somut olacaksa bu defa baya derin somut olacak.
Siz önce son 1 yılda Doğalgaz ve Elektriğe yapılan zamları geri alın. Devlet olarak bu yükün altına siz girin ilk önce, sonra vatandaştan, esnaftan fedakarlık yapmasını isteyin. Kendi medyanızda son günlerde marketlerde ki zamlı fiyatları keyfi yapıldığı ile ilgili haberler yapılıyor, peki sizin doğalgaz ve elektriğe yaptığınız zamlar keyfi mi? yoksa ekonomik kriz olduğundan dolayı mı yapıyorsunuz?
Elhamdülillah kötü günler geride kaldı çok daha kötü günler Türk Milletini bekliyor. IMF den Daha beter bir danışmanlık şirketine 16 Bakanlığın danışmanlık işini teslim ettiniz. SAYIŞTAY TBMM... HİC bir şekilde denetim yok. hani ABD DÜŞMANDI??
DOLAR İNDİ DİYOR 7 DEN 6 YA .ÇIKTI DEMİYOR 3 DEN 6 YA .
TAM BİR REZALET. HİÇ BİR AÇIKLAMASI OLAMAZ. ALDIĞINIZ YETKİYİ DE VERDİNİZ AMERİKALIYA. SAYIN ALBAYRAK YILLAR ÖNCE YAZILMIŞ BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI KİTABI VAR ONU OKU AMERİKALI İTİRAF EDİYOR ŞU AN TESLİM ETTİĞİNİZ ŞİRKETİN NE YAPTIĞINI YAZIKLAR OLSUN
enflasyondan bahsediyorsunuz yükseldi diyorsunuz dışardaki esnafa bir sorun bakalım iş yok nakit sıkıntı var taş oran iş bulamıyor eflasyon size yüksek maaşı 5.000 tl alana sıkıntı yok tabi...
spekulatif rakamlar bunlar inanmayin aslinda ledli ekmek dolabinin seri imalatina gecsek bizi kimse tutamaz
sarayın aylık harcamalarını paylaştı sayıştay. bir zahmet bakıver berat efendi.kayunbaban ve kayunvaliden ne harcamış birazda onlar sıksa kemeri
Her şeye % 10 - 20 - 30 - 40- 50 - 75Oranında Zam Olduğunda Bile ENLASYON % 6,3 ÇIKARTIYORSUNUZ ya İNANIN BRAVO SİZLERE. Şimdiden EKİM Ayının Yerini Yapmışsınız EKİM DÜŞÜK Çıkacak ANLAŞILMIŞTIR. AKP ye Oy Verenler, Başarı Sizin ise BAŞARISIZLIK da SİZİN dir. İşte ESERNİZ ile ÖVÜNEBİLİRSİNİZ. Gerçek Enflasyonu Bile GÖSTERTMİYORSUNUZ, Sadece, İşinize Gelen Oranda % 6,3 Diyerek Geçiştiriyorsunuz. Enflasyon % 6,3 Derken HİÇ YÜZÜNÜZ KIZARMADI mı? ENFLASYON % 6,3 Derken HİÇ ALLAH' tan KORKMADINIZ mı? Bu Yaptığınız GÜNAHTIR. ALLAH Sizleri Bildiği Gibi Yapsın. Saygılarımla
DOĞRU AMA ANLAMADIM..
sanayi elektriği neredeyse 5’te 1 zamlandı nasıl fiyat artışı olmasın? kendi ülkemizde üretilen elektriği bile dolarla alıyorsunuz. öyle bir çark varkı her dişlisi kırık. neresini tamir edeceksiniz? 15 yılın acısı çıkıyor. olan gene ayda 2000 liraya 1000 lira kira ödeyerek yaşamaya çalışanlara oluyor.
Ne yapacaksınız. Ekmeği, elektiriği, doğal gazı, suyu çıkarıp yerine pinpon topu, raket, masa tenisi mi mi koyacaksınız. yada zamlanan ürünlerin oranını mı düşüreceksiniz. Bu arada kasım ayında ödenecek yurtdışı borcun Dolar karşılığının olmadığını biliyorsun değil mi.
Kardeşim insan hiç mi utanmaz...
zahmet olacak yormasaydın kendini
yastık altındaki döviz leri bozdurun demekten başka nasıl bir önlem aldınız merak ediyorum.
zammı yapan yapmış her şeye yüzde 70-80 zam gelmiş daha ekim iyi olacak diyor. enflasyonu yüzde 6 çıkaranı tebrik ediyorum bayağı uğraşmıştır herhalde.
lütfen gelecek ay daha kötü olacağını söyle damat diz iyi olacak dedikçe battı delikanlı gibi çıkıp söyle biz bu ülkeyi babalıkla beraber batırdı dermi bence demez
Adama bak ya ! Güler misin ağlar mısın
Bu koltuğa çok hafif geliyor ağzına hiç yakışmıyor öyle süslü püslü ekonomik terimler
senin gerinde kaldı bizim ilerimiz dedir gel biraz yerimizde yaşa anlarsın geridemi kaldı ileridemi kalacağını bari çıkıp konuşma
her şey çok güzel doğalgaz, elektrik ve benzine yapılan zamlarıda çok somut bir şekilde hissediyoruz ohh
enflasyonun pan zehırı nedır bakanım uretmek uretmek uretmek kısa vadede ne ureteceksın herseyı sattınız yerlıyıde ıthalata bogdurdunuz ıflas ettı
Hayatın yalan,söylediklerin gibi!
Tribünlere oynama icraat yap ortalık toz duman oldu millet batıyor
BÜTÜN HERŞEY %100 ZAMLANDI SİZİN VERGİLERİNİZ DAHİL , SİZDE Mİ STOKÇULUK YAPIYORSUNUZ ?. ENFLASYON %100 OLDU SİZ HESAPLAYINCA NE HİKMET % 25 ÇIKIYOR.
Gördükleri rüyaları gerçek diye yutturmaya çalışıyorlar sırıtarak.
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