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Bakan Albayrak: Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gidiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.02.2019 13:49 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "2019 enflasyon hedefimizi yüzde 15,9 olarak açıklamıştık. Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz." dedi.

Bakan Albayrak: Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "2019 enflasyon hedefimizi yüzde 15,9 olarak açıklamıştık. Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bakan Albayrak, "2019 enflasyon hedefimizi yüzde 15,9 olarak açıklamıştık. Enflasyonun hedeflediğimiz yönde gittiğine dair net sinyaller alıyoruz." dedi.

Albayrak, "Bütçe disiplini, cari açık ve fiyat istikrarında 6 ayda ciddi yol kat ettik." ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak enflasyon

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