FİNANS

Bakan Albayrak: Faizlerde düşüş devam edecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.02.2019 17:32 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de düzenlenen ekonomi toplantısında "Faizlerde düşüş devam edecek" dedi.

Bakan Albayrak: Faizlerde düşüş devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de ekonomi toplantısında konuşuyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satrıbaşları şöyle;

"Türkiye son 6 ayda zor bir dönemden geçti. Son 5 yılda Türkiye'de saldırıların hedefi ekonomi oldu. Ağustosta yaşanan dalgalanmada güçlü duruş sergiledik.

Bu dönemi yeniden dengelenme için fırsat olarak gördük. Kurda yaklaşık yüzde 30'a yakın iyileşme yaşadık. Ocakta cari açık 20 milyar doların altına inebilir. Faizlerde düşüş devam edecek.

10 yıllık tahvil faizi bir ayda 10 puan düşüş sergiledi. Özel bankalarımız kredi vermek için likidite sürecini başlattı. Finansal tabloyu güçlendirirken vatandaşımızı da ihmal etmiyoruz. Kırılganlıklara izin vermeyen bir ekonomi politikasıyla devam edeceğiz. Brexit bir fırsat, AB'nin içinden geçtiği süreç, ABD ve Çin arasındaki durum da bir fırsat. Ekonomide hep dengeli bir strateji izlenecek. Piyasa kurallarını ihmal etmeden yürümeyi sürdüreceğiz. Ocak ayı kredilerin hareketlendiği bir ay oldu. Ekonomide rahatlama nisandan sonra hız kazanacak."

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak faiz cari açık

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