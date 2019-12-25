Bakan Albayrak: Hayırlı uğurlu olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Lojistik Master Planı için "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Lojistik Master Planı için Twitter'dan "Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında taahhüt ettiğimiz, Türkiye’yi stratejik konumunun avantajlarını kullanarak, uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirme hedefi ile hazırlanan Lojistik Master Planı hayırlı uğurlu olsun. https://t.co/xc5xUmgKJR — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 25, 2019



