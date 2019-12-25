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  3. Bakan Albayrak: Hayırlı uğurlu olsun

Bakan Albayrak: Hayırlı uğurlu olsun

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 16:49 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Lojistik Master Planı için "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Albayrak: Hayırlı uğurlu olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Lojistik Master Planı için "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Lojistik Master Planı için Twitter'dan "Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Lojistik Master Planı

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