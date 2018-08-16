FİNANS

Bakan Albayrak'ın yapacağı telekonferansa yoğun ilgi

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.08.2018 10:04 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşmeye yaklaşık 4.000 katılım talebi geldi.

Bakan Albayrak'ın yapacağı telekonferansa yoğun ilgi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşmeye yabancı yatırımcılardan yoğun bir ilgi var.

Edinilen bilgiye göre, telekonferansa 750 ila 1.000 arasında katılımcı beklenirken, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa şu ana kadar 3 bin 783 yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı ve kayıtlar devam ediyor.

Söz konusu telekonferans bugün Türkiye saatiyle 16:00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak.

Bu buluşma, Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla ilk kez telekonferans görüşmesi gerçekleştirecek olması ve son ekonomik gelişmelerin ardından küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek olması nedeniyle önemli.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak telekonferans yatırımcı

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