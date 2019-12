Bakan Albayrak: Konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,(DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yıla girerken Şırnak’tan güzel bir mesaj vermek istediğini belirterek, konut faizini 0.20 puanlık düşüşle 0.79'a çektiklerini açıkladı.

Bakan Berat Albayrak, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Ticaret ve Sanayi Odası'nca Şırnak Üniversitesi’nde düzenlenen İş Dünyası Buluşması'na katılan Bakan Albayrak, 'Değişim başlıyor' adı altında bir sürece başladıklarını ve bu kapsamda 11’inci il olarak Şırnak’ı ziyaret ettiğini belitti. Şırnak için elinden geleni yapacağını aktaran Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "Anadolu'daki kobilerimizi, sanayicilerimizi, iş adamlarımızı şehir şehir gezerek, bir araya gelerek, sorunlarını tekliflerini dinledik. Şırnak kadim Anadolu medeniyetimizin ilim irfan yuvalarından bir tanesi. Ve maalesef terör örgütünün bölge halkı üzerinde kurduğu baskı ve yıldırma politikaları sebebiyle hizmetten hak ettiği güzelliklerden önemli bir süre mahrum kaldı. Ama Allah’ın izni ile o günler geride kaldı. 17 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin her köşesini ihya etme gayreti içerisinde olduk. Ve bizim bu gayretimizi takdir eden Şırnaklı kardeşlerimiz 31 Mart seçimlerinde yumruklarını masaya vurarak dedi ki artık topluma, milletin iradesine karşı kem vurmaya çalışanlara karşı Şırnak’ın hizmetsizliğe, gözyaşına, korkuya mahkum etmek isteyenlere karşı 'Yeter' dedi. İnşallah Şırnak 31 Mart itibari ile bölgede değişim ve dönüşümün öncü illerinden bir tanesi olacak. Bizler de inşallah Şırnak’ın tüm bu anlamda eksikleri giderme noktasında hızlıca ilerleme adına ben Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Şırnak’ın, Şırnaklı kardeşlerimizin refahı, huzuru için elimizi taşın altına koyacağız. Güvenlik politikalarımız, operasyonlarımız hamdolsun devam ediyor sınırda, sınır ötesinde. Allah’ın izni ile bu istikamette güçlü irade olduğu sürece Şırnak’ı güzel yarınların beklediğini ifade etmek istiyorum."

'ZOR GÜNLER GERİDE KALDI'

Çok zor ama bir o kadar da hayırlı bir yılın geride kaldığını ifade eden Bakan Albayrak, "Yıllardır birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyen, bizi dağıtarak güçsüz hale getirmeye çalışanlara karşı içerde ve dışarda bunlara karşı çok güçlü bir mücadele veriyoruz. Ve sizler bunun en yakın şahitlerisiniz. Bölgesinde sadece hakkın, huzurun ve güvenin savunucusu olan ülkemiz sayısız sınama ve saldırı ile karşı karşıya kaldı. Ve hamdolsun o birileri hiçbirinde emellerine ulaşamadı. Denemedikleri yol kalmayınca ülkemize ekonomi ile operasyon çektiler. Duruşumuzdan hedefimizden, istikametimizden vazgeçirmeye çalıştılar. Ve ekonomik olarak ülkeyi toplumu büyük bir krize sürükleyecektiler. Bunun ötesinde ülkemize istediklerini yaptıracaklarını zannediyorlardı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekâtı üzerinden nasıl bu operasyonlara karşı koyduysak ekonomide de Türkiye'yi birilerinin boyunduruğu altında kul köle etmeye çalışanlara karşı, mahkum etmeye çalışanlara karşı yapılan tüm bu operasyonların iznini vermedik. Zor günler geride kaldı" diye konuştu.

'GEZİ OLAYLARINDAN BERİ FİİLİ RESMİ BİR SAVAŞTAYIZ ASLINDA'

2019 yılında dünyada ticaret savaşlarının yaşandığının altını çizen Bakan Albayrak, şöyle devam etti: "Dünyada ticaret savaşları yaşanmasına rağmen en önemli partnerimiz Avrupa daraltmasına rağmen, sıkıntılı bir yılı geride bırakmasına rağmen, iki tane seçim yaşanmasına rağmen, sınır ötesi operasyonlara, tehditlere, şantajlara, twitlere, kur saldırılarına her alanda yıkılmadan, kırılmadan dökülmeden geride bırakıyoruz. 2020 yılında enflasyonda çok daha güçlü iyileşmelerin daha düşük oranların, daha düşük faizleri göreceğimiz bir yıl olacak. 2020 için ortaya koyduğumuz hedef yüzde 8,5. İnşallah bunun da altında bir yüzde ile 2020’de başarılı bir yıl yaşayacağız. Faizlerde de bunun mücadelesini yaşayacağız. Yüzde 24’lerde olan Merkez Bankası faizi sadece son 4-5 ayda yarı yarıya düştü. Yüzde 24'ten yüzde 12’lere düşerek tarihi bir indirime şahit olduk. Özellikle kamu bankalarımın önceliğinde piyasaları rahatlatmaya yönelik iyileştirmeler yaşayacağız. Şükürler olsun ki geçtiğimiz hafta açıkladığımız oranlarla birlikte 9 ila 11 bandında gelen ticari kredi faizleri 2013 yılı faiz rakamlarına döndük. 6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük. Tam 6 yıldır, askeri, siyasi, güvenlik, diplomatik her türlü saldırının başladığı yıl. 2013 yılında Gezi olaylarından beri fiili resmi bir savaştayız aslında. Biri bitti biri başladı. Birileri çok üzülüyor tabi. Diyorlar ki 'Vuruyorlar vuruyorlar bir daha kalkıyor.' Her birinden de güçlenerek kalkıyorlar. Ve ülkemize karşı dört bir yandan başlatılan saldırılara karşı, ekonomimiz üzerindeki en azından faizlerdeki etkisi, maliyetteki etkisini elhamdülillah bu bir yıllık süreçte kapattık."

'KONUT FAİZİ 0.99'DAN 0.79'A DÜŞTÜ'

Yeni yıla girerken Şırnak’tan güzel bir mesaj vermek istediğini kaydeden Bakan Albayrak, konut faizini 0.20 puanlık düşüşle 0.79'a çektiklerini açıkladı. Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Bunu da Şırnak’tan verelim ekonomi ile ilgili. Kamu bankalarımız ile istişare ettik. Dedik ki gayrimenkul, konut sektörü önemli bir sektör. Özellikle bu noktada iyileşmeleri hemen vatandaşlarımıza hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden de Şırnak’tan güzel bir mesaj verelim. 01 Ocak itibari ile özellikle sıfır konut faizi yüzde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79'a indirelim diye bir teklifle geldiler. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ne kadar düştükçe, iyileştikçe bunu toplumumuza bu maliyetleri yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat sektörü gerek yan sektörlerde maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankalarımız öncülüğünü yapıyor bunun. Piyasadaki diğer bankalar da yavaş yavaş geliyorlar. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar 2020 yılında diye inşallah diyoruz. 2020 çok daha iyi bir yıl olacak inşallah. Malumunuz '2019 yılında Türkiye küçülecek, Türkiye en az 4-5 senede toparlayamaz. Eksilerden gelemez. Büyümeye kolay kolay geçemez' dediler. Dünyada birçok uluslararası kuruluş son bir veya iki ayda neredeyse tamamı Türkiye ile ilgili raporlarını hepsini revize etmek zorunda kaldılar. 'Küçülecek' diyenlerin tamamı revize etti ve pozitif büyüme, 2020 de yüzde 3-4 büyümeye süreçleri başladı. Uygulamaya aldığımız projelerimizi, hazırladığımız etkin önlemler, kurumlarımızın yüksek koordinasyonuyla bu çetin süreçten güçlenerek çıktık. Ekonomimiz son çeyrekte büyümeye devam ediyor. Bunların en kritik noktalarından bir tanesi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda 0.9 idi. Bu yılın son çeyreğinde yüzde 5’lik büyümeyi yakalayacağız. Bütün göstergeler yüzde 5 büyümeyi yakalayacağımızı gösteriyor. Yüzde 5 büyüme ekonomik, istihdam yatırım olarak 2020 çok daha iyi ve güçlü yıllı bekliyor demek. Çok zor bir yılı geride bırakarak, 2020’yi çok iyi karşılayacağız. Türkiye çok güçlü ve dirençli bir değişim başlatıyor. Ekonominin her alanında değişim olacak. Şırnak’ta da bu değişim olacak. Onun içinde buradayım. Yatırım, istihdam, ekonomik iyileşme anlamında ayaklarımız daha sağlam yere basacak. Türkiye’de değişim başlıyor vurgumuzun altında en büyük resim burada. Türkiye için daha çok üretim, daha yüksek katma değer, daha fazla teknolojiye dayalı üretim, en önemli gaye ve amacımızdır. Doğru planlamalarla bu adımları atmaya başladık."

'BİN 200 PUAN FAİZ İNDİ 5 AYDA NE KUR, NE EKONOMİ PATLADI'

Bakan Albayrak, ülke ekonomisinin yeni dönemde daha güçlü bir yapıya kavuşması, sorunların çözümü için ne gerekiyorsa gayret göstereceklerini kaydederek, "Şırnak’ın ve bölgenin daha çok büyümesi ve daha çok üretmesini için daha çok çalışacağız. Bugün Türkiye’nin ekonomide yaşadığı zorlukları ile ilgili her gün birileri bir şey anlatıyor. Birileri on yıl önce kamu bankaları özelleşsin diye kapı kapı dolaşıyordu. Eğer on yıl önce Cumhurbaşkanımız o dik duruşunu sergilemeyip kamu bankalarını birileri özelleştirseydi. Bakın son bir iki senden neler yaşardık. Birilerine şirin gözükmek için ithalat odaklı, cari açık odaklı, birilerini zengin etme odaklı siyaset ve ekonomik politikası güderseniz tarih ve iş dünyası sizin nasıl olduğunuzu bildiği için ona göre sizin adınızı tarihe yazar. Birileri 'Faizi indirirseniz kur patlar, ekonomi çöker' diyordu. Bir yılda biz bu ezberi bozduk. Bin 200 puan faiz indi 5 ayda. Ne kur, ne ekonomi patladı. Demek ki mesele bu değilmiş. Kimin kime hizmet ettiği ve iş tuttuğu ortadadır. Değişen Türkiye'de kimin sorumluluk aldığını, kimin kaçtığını toplumuz çok iyi biliyor. Korkarsak bu değişimi dönüşümü gerçekleştiremeyiz. Taviz verirsek bunu başaramayız. Çukurca’nın sıfır noktasında petrol sondajı yapamayız. Doğu Akdeniz'de kirli oyunlara rağmen iki gemimizle milletimizin hakkını savunamayız. Suriye’de terörle mücadelede, adalet konusunda gerçeği haykıramayız. Birleşmiş Milletler'de tüm dünyanın gözüne bakarak dünya beşten büyüktür diyemeyiz. Biz bu istikamette kimseden kokmadan emin adımlarda yolumuza devam ediyoruz. 6 yıldır yaşadıklarımız başka bir ülkenin başına gelse ayakta kalamazdı. Ama Türkiye lideri ile birlikte her birinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor" şeklinde konuştu.

