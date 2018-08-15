FİNANS

Bakan Albayrak'la telekonferans için 3 bin yatırımcı başvurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın yarın yatırımcılarla yapacağı telekonferans için 3 bin yatırımcı kayıt yaptırdı.

Bakan Albayrak'la telekonferans için 3 bin yatırımcı başvurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşmeye, 3 binin üzerinde katılım talebi geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, yarın gerçekleştirilecek söz konusu telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak.

Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek olan Bakan Albayrak, son ekonomik gelişmelerin ardından küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.

Telekonferansa bin civarında katılımcı beklenirken, 3 binin üzerinde yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı. Bu sayının, yarın toplantı saatine kadar daha da artması öngörülüyor.

Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere, dünya genelinden katılım gerçekleşecek. AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yatırımcılarla bulusma

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