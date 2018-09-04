FİNANS

Bakan Albayrak, Londra'da 11 finans kuruluşunun yöneticisi ile görüştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Londra'da 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlık yöneten, dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11’inin başkan ve üst düzey temsilcileri ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi

Bakan Albayrak, Londra'da 11 finans kuruluşunun yöneticisi ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temaslarını finans çevreleri ile yaptığı birebir görüşmelerle tamamladı.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren Albayrak, daha sonra dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11’inin başkan ve üst düzey temsilcileri ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Albayrak’ın, toplamda 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten firma başkan ve yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, Türkiye’nin ekonomik istikrar ile sağladığı 15 yıllık başarı hikayesinin yanında, yeni dönemde daha güçlü bir stratejik plan çerçevesi içerisinde ortaya koyacağı politikaları detaylı bir şekilde anlattığı öğrenildi. AA

PARTNERBirinci yaşa 50 kişilik parti!Birinci yaşa 50 kişilik parti!
İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyorİnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor
Adalet Bakanı Gül'den personel alımı müjdesiAdalet Bakanı Gül'den personel alımı müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Londra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak firma

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Şeker Piliç'in kesimhane ve idare binası Garanti Bankası'nın oldu

Şeker Piliç'in kesimhane ve idare binası Garanti Bankası'nın oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı açıkladı! 500 milyon liralık destek geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı açıkladı! 500 milyon liralık destek geliyor

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesi için teklifler verildi

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesi için teklifler verildi

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

İnteraktif Vergi Dairesi’nde sunulan 35 hizmet, 65’e çıkıyor

Adalet Bakanı Gül'den personel alımı müjdesi

Adalet Bakanı Gül'den personel alımı müjdesi

Dev ihale bugün yapılıyor

Dev ihale bugün yapılıyor

Bayburt'ta tesadüfen keşfedildi!Devlet kehribar için harekete geçiliyor

Bayburt'ta tesadüfen keşfedildi!Devlet kehribar için harekete geçiliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.