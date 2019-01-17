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Bakan Albayrak: Marketlerle fiyatları konuşacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirterek, “2019’da daha güçlü adımlar atacağız” dedi. Albayrak, marketlerde istenilen rakamların olmadığını, bunu konuşacaklarını söyledi.

Bakan Albayrak: Marketlerle fiyatları konuşacağız

Antalya’da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulundu.

Bakan Berat Albayrak, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomide tarihi dönüşümün başlangıcını başlattık. 2013 yılından beri verdiğimiz mücadeleye yakından baktığımızda ekonomik olarak hangi ülke bu saldırıların altından kalkabilirdi? Hiçbir ülke bunun altında kalkamazdı. 5.5 yılda yaşananlara rağmen stikrarımızı, güvenliğimizi ve ekonomizi dimdik ayakta tuttuk.

Elimizdeki iki hassas topu kırmadan yöneteceğiz. Biri mali ve para politakalarında hassas bir yönetim. Küresel sistemdeki güven. Diğer hassas noktası ise esnaf, sanayici, iş dünyasının hassasiyeti. Atmamız gereken adımları çok net biliyoruz. Bütçe rakamları açıklandı. Hamdolsun beklentilerin üzerinde performansla hedefi tutturduk. Ağustostaki müdahalelere rağmen hedefleri tutturduk. Önümüzdeki dönemde mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Değişim ve dönüşüm süresi daha yeni başladı. YEP’de koydumuz enflasyon hedefini tutturduk. 2019’da daha güçlü adımlarla daha iyi bir noktaya geleceğiz. Hal Yasası’nda kaygıları dikate alarak çalışacağız. Fiyatlarda hala maliyet noktasında gidecek alan var. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, onlarla konuşacağız. Daha iyi bir iyileşme görmeyi bekleyeceğiz.

Biz rakamsal kriterlerle performansımızı ortaya koyacağız. Hazine ihaleleri başarıyla gerçekleşti, faizler düştü. Faizi tek haneye düşürmeye kararlılıkla gayret edeceğiz. Yakında yen cinsinden samuray tahvili ihraç edeceğiz.

Avrupa birinci önceliğimiz olmaya devam edecek. Karşılıklı kazan kazan ilişkisini daha ileriye taşıyacağız."

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