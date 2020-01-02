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  4. Bakan Albayrak, mobilyada KDV’nin yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı

Bakan Albayrak, mobilyada KDV’nin yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Çanakkale’de iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı.Yılın ilk ekonomi zirvesi için Çanakkale’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafın yüzünü güldürecek müjdeler verdi.

Çanakkale’de iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı.
Yılın ilk ekonomi zirvesi için Çanakkale’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafın yüzünü güldürecek müjdeler verdi. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda ülke genelinde 13’üncüsü düzenlenen ‘Türkiye İçin Değişim Başlıyor’ buluşmasında konuşan Berat Albayrak, mobilyadaki KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda ‘Türkiye İçin Değişim Başlıyor’ buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbankası Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, ÇTSO Başkanı Selçuk Semizoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, banka müdürleri ve iş adamları katıldı. Programda yaptığı konuşmada yeni yılın ilk müjdelerini veren Bakan Albayrak, “Malumunuz en son geçtiğimiz hafta sıfır konutlarda faiz oranlarını yüzde 0.99’dan 0.79’a çekmiştik. Bu inşaat sektöründe, yan sanayiyi çok olumlu etkileyecek noktalardan bir tanesi. İnşallah bugün de tarım ve turizm şehri Çanakkale’de güzel bir bilgiyi, güzel bir müjdeyi çiftçilerimizle ve esnaflarımızla paylaşmak istiyorum. Malumunuz kamu bankalarımız esnaf kredileri ile tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibariyle yıllık yüzde 12’den yüzde 9’a düşürdü. Halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ile yüzde 100 oranındaki hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5’in de altına düşecek. Yüzde 6’lar, 7’ler değil, artık yüzde 5, yüzde 4,5 sıfıra kadar ineceği bir noktada ve özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6’lı faizin de yüzde sıfır ila 4 buçuk aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mobilyada KDV yüzde 8’e düştü
Konuşmasında mobilyacıları sevindirecek bir müjdeyi açıklayan Bakan Albayrak, "Çanakkale’de tarım ve sanayinin yanında önemli oranda da mobilyacılık sektörü de var. Tabii geçtiğimiz haftalarda Kayseri’deydik. Orada da çok yoğun bir mobilya üretimi var. Orada da bu konu gündeme geldi. Bugün bir müjdeyi daha açıklayalım istiyoruz. İşte o manada baktığımızda mobilya sektörünün ciddi oranda KDV’yi yüzde 18’i indirelim yönünde bir talebi olmuştur. O ziyaret kapsamı sonrasında Gelir İdaresi Başkanımız, tüm sektör, mobilyacılar burada büyük bir beklenti içerisinde; güzel bir adım bekliyor. Bu bağlamdaki çalışmalarımız, Gelir İdaresi Başkanımız, tüm ekip çalışmalarımız sonunda bir noktaya geldik. Bugün buradan mobilyacılık sektörü için de güzel bir haber olan mobilyadaki KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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