Bakan Albayrak müjdeyi Şırnak’tan verdi

Anadolu’yu karış karış geziyor Anadolu’daki KOBİ’leri, sanayicileri, iş adamlarını şehir şehir gezerek, bir araya gelerek, sorunlarını tekliflerini dinlediklerini kaydeden Bakan Albayrak, “Şırnak kadim Anadolu medeniyetimizin ilim irfan yuvalarından bir tanesi. Maalesef terör örgütünün bölge halkı üzerinde kurduğu baskı ve yıldırma politikaları sebebiyle hizmetten hak ettiği güzelliklerden önemli bir süre mahrum kaldı. Ama Allah’ın izni ile o günler geride kaldı. 17 yıldır sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin her köşesini ihya etme gayreti içerisinde olduk. Ve bizim bu gayretimizi takdir eden Şırnaklı kardeşlerimiz 31 Mart seçimlerinde yumruklarını masaya vurarak dedi ki artık topluma, milletin iradesine karşı kem vuamaya çalışanlara karşı Şırnak’ın hürmetsizliğe, gözyaşına, korkuya mahkum etmek isteyenlere karşı 31 Mart’ta yeter dedi. İnşallah Şırnak 31 Mart itibari ile bölgede değişim ve dönüşümün öncü illerinden bir tanesi olacak. Bizler de inşallah Şırnak’ın tüm bu anlamda eksikleri giderme noktasında hızlıca ilerleme adına ben Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Şırnak’ın Şırnaklı kardeşlerimizin refahı, huzuru için elimizi taşın altına koyacağız. Güvenlik politikalarımız, operasyonlarımız hamdolsun devam ediyor. Sınırda sınır ötesinde ve Allah’ın izni ile bu istikamette güçlü irade olduğu sürece Şırnak’ın çok daha güçlü yarınlarının beklediğini güzel yarınların beklediğini ifade etmek istiyorum” dedi.

“Gezi olaylarından beri fiili resmi bir savaştayız”

Çok sıkıntılı bir yılı, her alanda yıkılmadan, kırılmadan, dökülmeden geride bıraktıklarını vurgulayan Bakan Albayrak, “2019 yılı dünyada, ticaret savaşları yaşanmasına rağmen, en önemli partnerimiz Avrupa daraltmasına rağmen, sıkıntılı bir yılı geride bırakmasına rağmen, iki tane seçim yaşanmasına rağmen, sınır ötesi operasyonlara, tehditlere, şantajlara, tweetlere, kur saldırılarına her alanda yıkılmadan, kırılmadan dökülmeden geride bırakıyoruz. 2020 yılında enflasyonda çok daha güçlü iyileşmelerin daha düşük oranların, daha düşük faizleri göreceğimiz bir yıl olacak. 2020 için ortaya koyduğumuz hedef yüzde 8,5 ve inşallah bununda altında bir yüzde ile 2020’de başarılı bir yıl yaşayacağız. Faizlerde de bunun mücadelesini yaşayacağız. Yüzde 24’lerde olan Merkez Bankası faizi sadece son 4-5 ayda yarı yarıya düştü. Yüzde 24’ten yüzde 12’lere düşerek tarihi bir indirime şahit olduk. Özellikle kamu bankaların önceliğinde piyasaları rahatlatmaya yönelik iyileştirmeler yaşayacağız. Şükürler olsun ki geçtiğimiz hafta açıkladığımız oranlarla birlikte 9 ila 11 bandında gelen ticari kredi faizleri 2013 yılı faiz rakamlarına döndük. 6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük. Tam 6 yıldır, askeri, siyasi, güvenlik, diplomatik her türlü saldırının başladığı yıl. 2013 yılında Gezi olaylarından beri fiili resmi bir savaştayız aslında. Biri bitti biri başladı. Birileri çok üzülüyor tabi. Diyorlar ki vuruyorlar bir daha kalkıyor. Her birinden de güçlenerek kalkıyorlar ve ülkemize karşı dört bir yandan başlatılan saldırılara karşı, ekonomimiz üzerindeki en azından faizlerdeki etkisi, maliyetteki etkisini elhamdülillah bu bir yıllık süreçte kapattık” şeklinde konuştu.