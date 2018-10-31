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Bakan Albayrak vergide indirim paketini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yeni vergi indirimlerini açıkladı. Son dakika haberine göre, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV indirimleri yapılacak. İndirimler yarından itibaren geçerli olacak.

Bakan Albayrak vergide indirim paketini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıklayan Albayrak, bu indirimlerin 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacağını belirtti.

Albayrak, yeni vergi indirimlerini şu şekilde anlattı:

berat-albayrak-vergi

KONUTTA KDV İNDİRİMİ SÜRECEK

Konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz.

TAPU HARCINDA İNDİRİME DEVAM

Tapu harçlarının yüzde 4'ten yüzde 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.

MOBİLYADA KDV YÜZDE 8'E İNİYOR

Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.

BEYAZ EŞYADA ÖTV KALKTI

Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra iniyor.

1,6 ALTI ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ

-1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN KDV DÜŞÜYOR

-Ticari araçlarda KDV'yi yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.

"ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK VEREN FİRMA SAYISI 2 BİN 500'Ü AŞTI"

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yeni dönemde maliye alanında özellikle ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak, reformları hayata geçirmek için VDK'yı yeniden kurgulayacağız.

Ekonomide tüm göstergelerde oldukça pozitif gelişmeler sağladık. Kurdaki köpük denilen seviyenin de ekim ayı enflasyonu ile kırılmaya başladığını görüyoruz.

Fiyatlamalardaki negatif dalgalanmayı kırmak için enflasyonla mücadele programı başlatmıştık. Destek veren STK ve kurum sayısı 2 bin 500'ü aştı. Kurda ve faizdeki trend aşağı yönlü oldukçta buradaki indirim oranlarının yüzde 10'un üzernie çıkmaya başladığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

Kredi faizlerinde son bir ayda çok ciddi pozitif gelişmeler yakalandı. Yüzde 40-50'ler konuşulurken bugün itibariyle geldiği nokta ortalama yüzde 30'ların altına inmeye başladı. Mevduat faizleri yüzde 20'nin altına inmeye başladı. Bu trendin aşağı inmeye başladığını gösteren gelişmelerden biri.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla mücadele

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