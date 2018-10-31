Bakan Albayrak vergide indirim paketini açıkladı

Tapu harçlarının yüzde 4'ten yüzde 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.

6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidildiğini açıklayan Albayrak, bu indirimlerin 1 Kasım - 31 Aralık tarihi arasında uygulanacağını belirtti.

Yeni dönemde maliye alanında özellikle ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak, reformları hayata geçirmek için VDK'yı yeniden kurgulayacağız.

Ekonomide tüm göstergelerde oldukça pozitif gelişmeler sağladık. Kurdaki köpük denilen seviyenin de ekim ayı enflasyonu ile kırılmaya başladığını görüyoruz.

Fiyatlamalardaki negatif dalgalanmayı kırmak için enflasyonla mücadele programı başlatmıştık. Destek veren STK ve kurum sayısı 2 bin 500'ü aştı. Kurda ve faizdeki trend aşağı yönlü oldukçta buradaki indirim oranlarının yüzde 10'un üzernie çıkmaya başladığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

Kredi faizlerinde son bir ayda çok ciddi pozitif gelişmeler yakalandı. Yüzde 40-50'ler konuşulurken bugün itibariyle geldiği nokta ortalama yüzde 30'ların altına inmeye başladı. Mevduat faizleri yüzde 20'nin altına inmeye başladı. Bu trendin aşağı inmeye başladığını gösteren gelişmelerden biri.

