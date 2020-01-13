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  4. Bakan Albayrak: Ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı

Bakan Albayrak: Ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı.

Bakan Albayrak: Ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı

ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı. 2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020'de bunu çok daha ileri taşıyacağız" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştı. Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos‘tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık. 2019‘da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020’de bunu çok daha ileri taşıyacağız. 2 yıllık tahvil faizimiz yüzde 10,72 ile 6 Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan yüzde 28,27’lik faiz oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık. Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin mimarı olmuştur."

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