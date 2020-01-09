Bakan Albayrak Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'nda konuştu: (1)

SİVAS (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilere yapılandırma imkanı getireceklerini belirterek, "Yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar uzun vade istiyorlardı bizden, yeniden vadelendirebilecekler." dedi.

Albayrak, Sivas'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı"nda, tarımsal kredilerde faizin indirildiğini ifade ederek, yüzde 9'a kadar düşen kredilerdeki faiz desteği oranlarında da değişikliğe gittiklerini söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kararla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2022 yılı sonuna kadar kullandıracağı düşük faizli kredi limitleri ve kriterlerinin yeniden belirlendiğini aktaran Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Yüzde 9'a kadar düşürülen faizler, düşük faizli işletmeler, 3 istisna dışında minimum yüzde 50 indirimli uygulanarak devreye giriyor. Eskiden minimum yüzde 25'ti, bunu yüzde 50'ye çektik. 9-4,5 olarak uygulanıyor ama bir çok alanda, hayvancılıkta belirli koşulların sağlanması durumunda bu indirimler yüzde 100'e kadar çıkıyor malumunuz. Yani bu sıfır faizli kredi anlamında. Yani 4,5, 2,25, hatta sıfır manasında. Özellikle hayvancılığın birçok alanında kullandırılan kredi limitlerini de artırarak çok önemli bir adım attık."