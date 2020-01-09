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  4. Bakan Albayrak Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'nda konuştu: (1)

Bakan Albayrak Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'nda konuştu: (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 13:44 | Son Güncelleme

"Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar uzun vade istiyorlardı bizden, yeniden vadelendirebilecekler"

SİVAS (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilere yapılandırma imkanı getireceklerini belirterek, "Yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar uzun vade istiyorlardı bizden, yeniden vadelendirebilecekler." dedi.

Albayrak, Sivas'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı"nda, tarımsal kredilerde faizin indirildiğini ifade ederek, yüzde 9'a kadar düşen kredilerdeki faiz desteği oranlarında da değişikliğe gittiklerini söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kararla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2022 yılı sonuna kadar kullandıracağı düşük faizli kredi limitleri ve kriterlerinin yeniden belirlendiğini aktaran Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"Yüzde 9'a kadar düşürülen faizler, düşük faizli işletmeler, 3 istisna dışında minimum yüzde 50 indirimli uygulanarak devreye giriyor. Eskiden minimum yüzde 25'ti, bunu yüzde 50'ye çektik. 9-4,5 olarak uygulanıyor ama bir çok alanda, hayvancılıkta belirli koşulların sağlanması durumunda bu indirimler yüzde 100'e kadar çıkıyor malumunuz. Yani bu sıfır faizli kredi anlamında. Yani 4,5, 2,25, hatta sıfır manasında. Özellikle hayvancılığın birçok alanında kullandırılan kredi limitlerini de artırarak çok önemli bir adım attık."

Doğal afetlerden etkilenen üreticilere kredi geri ödemelerinde yapılandırma müjdesi veren Berat Albayrak, şunları kaydetti:

"Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasından kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde. Yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar uzun vade istiyorlardı bizden, yeniden vadelendirebilecekler artık. Ziraat Bankası burada önemli bir yük almış olacak ve üreticilerimizin mevcut borçlarının sadece bir tek sezonda edilecek tarımsal gelirlerle ödenmesindeki tüm bu zorluklar göze alınarak, ürün, zamanlama, iklim şartları borçları en az 5 yıllık bir süreçte piyasanın çok çok altında, çok daha düşük bir faiz oranıyla geri ödenmesiyle hepsini rahatlatacak yeni bir yapılanmanın önünü açıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Albayrak, bu sayede üreticilerin faaliyetlerine devam edebileceğini, sonraki dönemde de arazisini yeniden ekime hazır hale getirip, ihtiyaç duyduğu ilave işletme kredilerini de kullanabilme imkanına kavuşacağını da vurguladı.

(Sürecek)

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Bakan Albayrak, sivas,

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