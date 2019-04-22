Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Albayrak, Bakanlıktan bugün duyurulan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracına ilişkin, Twitter hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

"KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini kaydeden Albayrak, "Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen DİBS verilmesi sürecini tamamladık. Ekonomimizi arzu ettiğimiz seviyeye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." mesajını paylaştı.

Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz. Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar Euro ikrazen DİBS verilmesi sürecini tamamladık. Ekonomimizi arzu ettiğimiz seviyeye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. pic.twitter.com/gekkzlcSPM — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 22 Nisan 2019



