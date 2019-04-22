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Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2019 19:23 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, "Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen Devlet İç Borçlanma Senedi verilmesi sürecini tamamladık." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Albayrak, Bakanlıktan bugün duyurulan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracına ilişkin, Twitter hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

"KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini kaydeden Albayrak, "Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen DİBS verilmesi sürecini tamamladık. Ekonomimizi arzu ettiğimiz seviyeye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." mesajını paylaştı.


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berat albayrak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak banka

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