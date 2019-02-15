Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması

Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi 5,1 milyar TL fazla verdi, faiz dışı fazla ise 12,4 TL oldu. Söz konusu ayda bütçe gelirleri önceki yıla göre yüzde 66,6 artışla 97 milyar liraya çıktı.

Twitter üzerinden mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu" dedi.

Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu. pic.twitter.com/eNUpvzhALT — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 15 Şubat 2019



