FİNANS

Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.02.2019 10:58 | Son Güncelleme

Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi 5,1 milyar TL fazla verdi, faiz dışı fazla ise 12,4 TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor" dedi.

Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması

Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi 5,1 milyar TL fazla verdi, faiz dışı fazla ise 12,4 TL oldu. Söz konusu ayda bütçe gelirleri önceki yıla göre yüzde 66,6 artışla 97 milyar liraya çıktı.

Twitter üzerinden mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bütçe

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işsizlik 1 senede 700 bin kişi artiş birak böyle şeyleri ziyaa
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