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Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ikinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak "İkıncı çeyrekte büyüme, tüketim ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam etti" dedi.

Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Albayrak şunları kaydetti:

“İkinci çeyrekte büyüme, tüketim ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam etti. Bununla birlikte, güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki yüksek performans net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesini sağladı.

Bu durum, ekonomi politikalarımızdaki temel hedeflerimizin başında gelen, ekonominin dengelenme sürecinin başladığını göstermekte.-

Öncü göstergeler, üçüncü çeyrekten itibaren iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret etmekte.

"DIŞ TALEBİN BÜYÜMEYE POZİTİF KATKISI BEKLENİYOR"

Yılın geri kalanında ithalat talebinin düşmesi; ihracat ve turizm gelirlerindeki devam eden güçlü seyir ile net dış talebin büyümeye yüksek oranda pozitif katkı sağlaması beklenmekte.

Enflasyonla topyekûn mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesi bu dönemdeki öncelikle hedeflerimiz.

"BÜYÜME DAHA SAĞLIKLI PATİKAYA GİRECEK"

Yapısal reformlarla desteklenen maliye politikasındaki sıkı duruş ve makroekonomik dengelenme politikası büyümeyi orta vadede daha sağlıklı bir patikaya getirecek.

Son dönemde piyasalardaki dalgalanma enflasyon ve cari açık alanlarındaki kırılganlıklarımızla daha kararlı mücadele etmeyi ve makroekonomik dengelenme politika setini oluşturmayı gerektiriyor."

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüme kaydetti.

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandıİkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Türkiye büyümede OECD'nin zirvesindeTürkiye büyümede OECD'nin zirvesinde
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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak buyume rakamları ekonomi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
he içeriye doğru bi büyüme var doğru
ülke büyüyor da esnaflar neden kepenk kapatmaya başladı????????????
geç dalganı geç
bu adam türkiyenin hala buyudugunu söyluyorsa ya ben bu ülkede yaşamıyorum yada bu adam
ver mehteriiiiiiii verrrrrrrr
Zamlarrr büyüyen te gerçek... diğer herşeyiniz yalan dolan...
büyüme 3. çerekten sonra negatife dönünce dış güçlerin oyunu demeye başlarlar.
BÜYÜME NASIL YANİ ANLAMADIM BİRİ BANA ANLATABİLİRMİ ASGARİ ÜCRET 3000 TL OLMASI LAZIM BU ZAM BUYUKLUGUNE GORE BAKACAZ BUYUKLUGUNUZU
buna kim inanır büyüyorda hani bizde niye yok
lan hangi büyüme .....siz dalgamı geçiyonuz ...ama hitap ettiniz halk size inanıyor
otomotiv sektörü ihracatı %50 azaldı. İç büyüme %50 enflasyona rağmen nasıl olmuş şaşırdım doğrusu.
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