Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Albayrak şunları kaydetti:

“İkinci çeyrekte büyüme, tüketim ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam etti. Bununla birlikte, güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki yüksek performans net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesini sağladı.

Bu durum, ekonomi politikalarımızdaki temel hedeflerimizin başında gelen, ekonominin dengelenme sürecinin başladığını göstermekte.-

Öncü göstergeler, üçüncü çeyrekten itibaren iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret etmekte.

"DIŞ TALEBİN BÜYÜMEYE POZİTİF KATKISI BEKLENİYOR"

Yılın geri kalanında ithalat talebinin düşmesi; ihracat ve turizm gelirlerindeki devam eden güçlü seyir ile net dış talebin büyümeye yüksek oranda pozitif katkı sağlaması beklenmekte.

Enflasyonla topyekûn mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesi bu dönemdeki öncelikle hedeflerimiz.

"BÜYÜME DAHA SAĞLIKLI PATİKAYA GİRECEK"

Yapısal reformlarla desteklenen maliye politikasındaki sıkı duruş ve makroekonomik dengelenme politikası büyümeyi orta vadede daha sağlıklı bir patikaya getirecek.

Son dönemde piyasalardaki dalgalanma enflasyon ve cari açık alanlarındaki kırılganlıklarımızla daha kararlı mücadele etmeyi ve makroekonomik dengelenme politika setini oluşturmayı gerektiriyor."

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüme kaydetti.