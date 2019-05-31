FİNANS

Bakan Albayrak'tan çalışanlarına müjde

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2019 09:45 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını bildirdi.

Bakan Albayrak'tan çalışanlarına müjde

Albayrak, Twitter hesabından Bakanlık personeline sınav ve atama müjdesi verdi.

Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını kaydeden Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışanlarının 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurumda 3 yıl çalışmış olan, lisans düzeyinde eğitimi olan tüm arkadaşlarımız, öğrenim ve yaş şartı aranmaksızın, bu sınava girebilecek. 5 yıl içinde 2 sınav gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, müfettiş yardımcıları için de bir müjde verdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yeterlilik sınav süreçlerini tamamlayarak vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalara ilişkin işlemleri Bakanlığımız bünyesinde tamamladık ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Verdiğimiz iki sözü de yerine getirdik. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bakanlık personeli

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu adamı görünce tüylerim diken diken oluyor konuştunmu neden bilmem nefret ediyorum ve işini yapamıyor batırdı sıvıyor
çok sevindim ya bende zaten hergün internet başinda bu zatın müjdelerini bekliyorum.
yolsuzluk defteri tutarlar haha
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