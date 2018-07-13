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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2018 16:51 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Maliye politikası enflasyonla mücadeleye katkı verecek" dedi.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazılı bir açıklama yaptı.

Albayrak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ENFLASYONLA MÜCADELE ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ"

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdiğimiz ilk kabine toplantımızda, yeni dönemde ekonomi politikalarında bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini ortaya koyduk.

Vergi yükünü daha dengeli bir yapıya kavuşturacağız. Mücadele planı, orta vadeli plan ile ilan edilecek" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak enflasyon berat albayrak

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