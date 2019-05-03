Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak, Twitter'dan yapHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.



Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor."