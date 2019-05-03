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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak, Twitter'dan yapHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.


Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor."

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandıNisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon

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Okuyucu Yorumları 64 yorum
allah için bi sus konuşma sen konuşunca altın ve dolar yükseliyor
şimdi bu söylediklerine kendin inandın mı
Şakacı :)
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