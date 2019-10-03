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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak, "İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. Şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek" dedi.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tek haneye inen enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, şunları kaydetti:

"İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık.

Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında %25 seviyesindeki TÜFE’de ve %45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladık.

Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek.

Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve sonunda kazanacağız."

Enflasyon eylül ayında yıllık bazda yüzde 9,26'ya inerek Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneyi gördü.

Son dakika:Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandıSon dakika:Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gıda enflasyon

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