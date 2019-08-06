FİNANS

Bakan Albayrak: Düşük faizlere rekor düzeyde talep var

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Düşük faizli kredilerde rekor düzeyde talep geldi' açıklamasını yaptı.

Bakan Albayrak: Düşük faizlere rekor düzeyde talep var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminin, vatandaşın teveccühünü kazanırken, inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı olduğunu belirtti.

Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldiğine işaret eden Albayrak, "Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın geçen hafta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri toplam 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Berat Albayrak kamu bankaları

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