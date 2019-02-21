FİNANS

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması: İndikçe söylenti yayıyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2019 04:55 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "7 TL'den dolar alanlar 10 TL'yi bekliyordu. Ancak şimdi 5 TL'ye indi. Trend aşağı yönde ilerledikçe, bu havayı bozup tersine çevirmeye çalışanlar bu söylentileri yayıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması: İndikçe söylenti yayıyorlar

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

Oynanan resmi ve hikayeyi görebilen topluma kavuşmayla birlikte sınamalardan Türkiye güçlenerek çıktı. Birilerinin hayali yılarca Türkiye'yi içinden çıkamayacağı duruma sokmaya çalışırken çok güçlü reaksiyon göstererek ciddi bir normalleşme süreci yaşadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinin avantajı... Toplumuzun ortaya koyduğu dayanaışma ile çok hızlı şekilde toparlanarak dengelenme sürecine girdik.

Sorumluluğumuzun çok daha yüksek ve yoğun olduğu kapıyı açtık. 2015 yılının 24 Kasım'ı o günkü kabinenin açıklandığında 30 dakika önce Rusya ile bir kriz yaşamıştık. Tüm o yaşadığımız süreçler çok farklı tecrübeler ve farklı hayırlara sebebiyet verdiğini düşünüyorum.

"SEÇİMDEN SONRA EKONOMİDEKİ GELİŞMELER ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Siz ne yaparsanız yapın, bir kesim var, müzmin bir kötücül yaklaşımla, ekonominin dinamiğini bozmaya yönelik bir kampanyayı sürdürüyor. Bu kesimin söylemlerine cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum.

O kadar komik ki... Eğer zaten Türkiye'ye yönelik resim bu kadar kötüyse niye seçimden sonrayı beklesin? Tam tersine seçimden sonra ekonomik göstergeler çok daha iyi olacak. Kış ayları işsizlik anlamında istihdam anlamında zor dönem olmasına rağmen aldığımız mesajlara göre şubat, mart çok daha iyi geçecek.

"DOLARIN DÜŞÜŞ TRENDİNİ GÖRÜNCE, TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN ALGI ÇALIŞMASI YAPIYORLAR"

İşin bir de psikolojik boyutu var. 7 TL'den dolar alanlar 10 TL'yi bekliyordu. Ancak şimdi 5 TL'ye indi. Trend aşağı yönde ilerledikçe, bu havayı bozup tersine çevirmeye çalışanlar bu söylentileri yayıyor.

Ekonomiye de topumsal dönüşe de bir maaliyeti var. Tüm süreçlerin Türkiye'ye çok ağır bedelleri oldu. Türkiye Cuımhuriyeti Devleti bölgesinde yaşadıkları, 16-17 yıldır kapımızda yaşanan savaş, bütün bunlara rağmen Türkiye bu performansı sağlamış. Eski Türkiye bir nezleden ne hale düşerken biz savaştayız...

"GÜÇLÜ TÜRKİYE YENİ BİR HİKAYE YAZIYOR"

İstanbul'un bir finans merkezi olması sürecini nakış nakış işleyerek hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin kendi yolunda yürümesi, neredeyse kara sınırlarımzın yarısında savaş, terör kol geziyor. Bütün bu süreçte ülkeyi döndürüyorsunuz. Güçlü Türkiye yeni bir hikaye yazıyor...

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Ocak'ın son iki haftasında koordineli bir hareketlilik var. Bahanesi ne seralar, fırtına, yağmur... 6-7 liralık biber 20-25 liraya nasıl çıkar bir anda. Hallerimize baktığımızda bu hallerdeki firmalar, siyasi noktadaki uyum oluşturduğu noktalar bizi bir yere götürdü. Bu süreç neyi doğurdu? Tanzim fikrinin babası Cumhurbaşkanımızdır. Stratejik alanlada devlet olmak zorunda..


Twitter'ın 9 kullanışlı özelliğiTwitter'ın 9 kullanışlı özelliği
Elektrik, su ve gaz sayaçları için muayene uyarısı Elektrik, su ve gaz sayaçları için muayene uyarısı
4 ülkedeki haklarını satıyor 4 ülkedeki haklarını satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hazine ve maliye bakanı berat albayrak dolar

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Ormandan topluyor, 20 TL'ye satıyor

Ormandan topluyor, 20 TL'ye satıyor

Paralar 10 gün içerisinde iade edilecek

Paralar 10 gün içerisinde iade edilecek

Honda'nın ardından Ford da Brezilya fabrikasını kapatacak

Honda'nın ardından Ford da Brezilya fabrikasını kapatacak

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Kredilerde yeni dönem!

Kredilerde yeni dönem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektrik, su ve gaz sayaçları için muayene uyarısı

Elektrik, su ve gaz sayaçları için muayene uyarısı

Yıldız Holding ile MBK Partners Godiva'nın satışında anlaşmaya vardı

4 ülkedeki haklarını satıyor

Sahibinden.com’dan "satılacağı iddialarına" ilişkin açıklama

Sahibinden.com satılıyor mu?

Türkiye Bankalar Birliği'den Standard & Poor’s (S&P)'nin açıklamalarına yanıt

TBB'den S&P'nin açıklamalarına yanıt

Türk mucidin ürettiği pille ısınan kumaşı Alman ordusu kullanıyor

Türk mucit üretti, Alman ordusu kullanıyor

Ons altın 10 ayın zirvesini gördü

2018'den bu yana bir ilk

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.