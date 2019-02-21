Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması: İndikçe söylenti yayıyorlar

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

Oynanan resmi ve hikayeyi görebilen topluma kavuşmayla birlikte sınamalardan Türkiye güçlenerek çıktı. Birilerinin hayali yılarca Türkiye'yi içinden çıkamayacağı duruma sokmaya çalışırken çok güçlü reaksiyon göstererek ciddi bir normalleşme süreci yaşadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinin avantajı... Toplumuzun ortaya koyduğu dayanaışma ile çok hızlı şekilde toparlanarak dengelenme sürecine girdik.

Sorumluluğumuzun çok daha yüksek ve yoğun olduğu kapıyı açtık. 2015 yılının 24 Kasım'ı o günkü kabinenin açıklandığında 30 dakika önce Rusya ile bir kriz yaşamıştık. Tüm o yaşadığımız süreçler çok farklı tecrübeler ve farklı hayırlara sebebiyet verdiğini düşünüyorum.

"SEÇİMDEN SONRA EKONOMİDEKİ GELİŞMELER ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Siz ne yaparsanız yapın, bir kesim var, müzmin bir kötücül yaklaşımla, ekonominin dinamiğini bozmaya yönelik bir kampanyayı sürdürüyor. Bu kesimin söylemlerine cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum.

O kadar komik ki... Eğer zaten Türkiye'ye yönelik resim bu kadar kötüyse niye seçimden sonrayı beklesin? Tam tersine seçimden sonra ekonomik göstergeler çok daha iyi olacak. Kış ayları işsizlik anlamında istihdam anlamında zor dönem olmasına rağmen aldığımız mesajlara göre şubat, mart çok daha iyi geçecek.