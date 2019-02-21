Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması: İndikçe söylenti yayıyorlar

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:
Oynanan resmi ve hikayeyi görebilen topluma kavuşmayla birlikte sınamalardan Türkiye güçlenerek çıktı. Birilerinin hayali yılarca Türkiye'yi içinden çıkamayacağı duruma sokmaya çalışırken çok güçlü reaksiyon göstererek ciddi bir normalleşme süreci yaşadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinin avantajı... Toplumuzun ortaya koyduğu dayanaışma ile çok hızlı şekilde toparlanarak dengelenme sürecine girdik.
Sorumluluğumuzun çok daha yüksek ve yoğun olduğu kapıyı açtık. 2015 yılının 24 Kasım'ı o günkü kabinenin açıklandığında 30 dakika önce Rusya ile bir kriz yaşamıştık. Tüm o yaşadığımız süreçler çok farklı tecrübeler ve farklı hayırlara sebebiyet verdiğini düşünüyorum.
Siz ne yaparsanız yapın, bir kesim var, müzmin bir kötücül yaklaşımla, ekonominin dinamiğini bozmaya yönelik bir kampanyayı sürdürüyor. Bu kesimin söylemlerine cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum.
O kadar komik ki... Eğer zaten Türkiye'ye yönelik resim bu kadar kötüyse niye seçimden sonrayı beklesin? Tam tersine seçimden sonra ekonomik göstergeler çok daha iyi olacak. Kış ayları işsizlik anlamında istihdam anlamında zor dönem olmasına rağmen aldığımız mesajlara göre şubat, mart çok daha iyi geçecek.
İşin bir de psikolojik boyutu var. 7 TL'den dolar alanlar 10 TL'yi bekliyordu. Ancak şimdi 5 TL'ye indi. Trend aşağı yönde ilerledikçe, bu havayı bozup tersine çevirmeye çalışanlar bu söylentileri yayıyor.
Ekonomiye de topumsal dönüşe de bir maaliyeti var. Tüm süreçlerin Türkiye'ye çok ağır bedelleri oldu. Türkiye Cuımhuriyeti Devleti bölgesinde yaşadıkları, 16-17 yıldır kapımızda yaşanan savaş, bütün bunlara rağmen Türkiye bu performansı sağlamış. Eski Türkiye bir nezleden ne hale düşerken biz savaştayız...
İstanbul'un bir finans merkezi olması sürecini nakış nakış işleyerek hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin kendi yolunda yürümesi, neredeyse kara sınırlarımzın yarısında savaş, terör kol geziyor. Bütün bu süreçte ülkeyi döndürüyorsunuz. Güçlü Türkiye yeni bir hikaye yazıyor...
Ocak'ın son iki haftasında koordineli bir hareketlilik var. Bahanesi ne seralar, fırtına, yağmur... 6-7 liralık biber 20-25 liraya nasıl çıkar bir anda. Hallerimize baktığımızda bu hallerdeki firmalar, siyasi noktadaki uyum oluşturduğu noktalar bizi bir yere götürdü. Bu süreç neyi doğurdu? Tanzim fikrinin babası Cumhurbaşkanımızdır. Stratejik alanlada devlet olmak zorunda..
Okuyucu Yorumları 0 yorum