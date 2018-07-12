FİNANS

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız" dedi.

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "faizlerin seçim sonrasında düşeceği"ne ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Albayrak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, sadece ekonomide değil, ülke meselelerini ilgilendiren her konuda elini taşın altına koyan, sorumluluk alan bir liderdir. Bu millete, büyük ve güçlü Türkiye idealini sunmuş ve bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bizim bu dönemde temel önceliğimiz enflasyonun düşürülmesi olacaktır. Tüm kurumlarımızla, özel sektörümüzle, tüm yatırımcı ve paydaşlarımızla eşgüdüm ve çok sağlam bir koordinasyonla çalışacağız. Enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedefimize gerilemesi için adımlarımızı atacağız. Enflasyonla mücadelede tüm yük para politikası üzerinde kalmayacak. Yeni dönemde hem para politikası ve maliye politikası arasındaki koordinasyon süreklilik arz edecek hem de fiyat istikrarına risk oluşturan yapısal unsurlara ilişkin kapsamlı bir eylem planı hayata geçirilecek."

"Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası"

Merkez Bankasının, fiyat istikrarını sağlamak ve para politikasının etkinliğini belirlemek açısından önemli rol oynayan sorumlu aktör olduğunu hatırlatan Albayrak, Bankanın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı.

Albayrak, "Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez." diye konuştu.

Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede özellikle yapısal kanallardaki tıkanıklıkları açarak ve politika eşgüdümünü güçlendirerek Merkez Bankasının hareket alanını genişleteceklerini vurgulayan Albayrak, "Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak." ifadesini kullandı.

"Mali disiplinden taviz yok"

Mali disiplinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Albayrak, etkin ve verimli yatırımları önceliklendirecek, maliyetlerin bütçeye uyumunu sağlayacak yapısal dönüşümleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Albayrak, OVP dönemi boyunca ve sonrasında mali disiplinden taviz vermeden, bütçe dengesinin OVP hedefleri doğrultusunda gerçekleşmesini temin edecek şekilde etkin maliye politikaları uygulayacaklarını söyledi.

Öncelik "Ekonomide dengelenme"

Ekonominin 2016 yılındaki yavaşlamayı takiben destekleyici politikaların etkisiyle 2017 yılında önemli bir toparlanma sürecine girdiğini anlatan Albayrak, bu süreçte iktisadi faaliyet istikrarlı bir büyüme patikasına yönlendirilirken, hızlı kredi büyümelerinin göründüğünü aktardı.

Albayrak, ekonominin bu yılın başından itibaren istikrarlı ve sürdürülebilir bir zemine oturma yolunda ilerlediğine dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde makro politikaların, enflasyon ve cari dengede iyileşmeye yönelik olarak 'ekonomide dengelenme' önceliğiyle kurgulanacağının altını önemle çizmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
"Şirket borçları sürdürülebilir seviyede"

Türkiye'deki şirketlerin borcuna da değinen Albayrak, ülkedeki şirketlerin toplam borçlarının gayrisafi milli hasılaya oranının gerek gelişmiş ülkeler gerekse benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında makul ve sürdürülebilir seviyede olduğunu dile getirdi.

Albayrak, firmaların ve bankaların finansal koşullara uyum ve deneyimlerinin yüksek olduğunu söyledi.

Bankaların kredi politika ve uygulamalarıyla firmaların borç ödeme performansının sağlıklı ve sağlam bir görünüm sunduğuna dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti:

"İktidar olarak ve ilgili kamu kuruluşlarımızın koordinasyon kabiliyetleri dikkate alındığında, geniş bir yelpazede makroihtiyati politika, tedbir ve teşvik geliştirme ve uygulama deneyimine sahibiz. Sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla çözüm çerçevesi oluşturma kabiliyetimiz yüksek seviyede. Yeni dönemde bu koordinasyon yönetim şeklimizin yapısı ve etkinliği paralelinde güçlenecektir. Kamu bankalarımızın bu süreçte ekonomik dinamizme ve kalkınmaya büyük katkı vereceğini göreceksiniz."
"Daha sade ve kararlı para politikasının destekçisi olacağız"

Albayrak, görevi devraldığı gün yaptığı güçlü para politikası vurgusuna ilişkin, "Güçlü para politikası derken, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda şekillenen politikalarını kastediyoruz. Makroekonomik denge açısından enflasyonla mücadele öncelikli alanların başında geliyor." dedi.

Türkiye'de daha öngörülebilir ve istikrarlı bir makroekonomik görünümün düşük enflasyon oranlarına ulaşılarak inşa edilebileceğinin açık olduğunu dile getiren Albayrak, bu nedenle temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankasının para politikasını güçlü bir şekilde uygulamasının esas olacağını bildirdi.

Bakan Albayrak, "Yeni dönemde Merkez Bankasının hedefler doğrultusunda daha öngörülebilir, sade ve kararlı bir para politikası uygulamasının destekçisi olacağız. Hükümet olarak biz de bu politikaların etkinliğini kısıtlayabilecek yapısal engelleri mümkün olduğunca ortadan kaldırarak ve politika eşgüdümünü kuvvetlendirerek para politikasını destekleyeceğiz." diye konuştu.

"Finansal istikrar için gerekli çalışmalar yapılıyor"

Reel sektörün ödenmeyen banka borçlarına yönelik bir soru üzerine de Türkiye'de bankacılık sektörünün performansının ekonominin en güçlü taraflarından biri olduğunu belirten Albayrak, sektörün sermaye yeterlilik oranının dünya ortalamalarının çok üzerinde, yüzde 16,4 olduğunu ifade etti.

Albayrak, finans sektörünün son derece şeffaf bir çerçevede uluslararası kural ve pratiklerle uyumlu faaliyet gösterdiğini, BDDK ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından yine uluslararası kurallara uygun bir şekilde denetlendiğini dile getirdi. Bakan Albayrak, "Bazı bilinen firmaların kamuoyuna yansıyan yeniden yapılandırma talepleri yatırımcılar nezdinde yönelttiğiniz bu soruya zemin teşkil etmiştir ancak yeniden yapılandırma işlemleri bankacılık sektörünün doğası gereği kredi vadelerinin nakit akışlarına uygun şekilde vade uzatımı işlemlerini kapsamaktadır ve genele yaygın bir durum değildir. Finansal istikrar açısından kurumlarımız gerekli çalışmaları yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırımcıların ilgisi daha da artacak"

Reel sektör firmalarından finansal kuruluşlara tüm kesimlerin koordinasyon içinde hareket etmesiyle ülkenin sağlam temellere dayalı sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme ortaya koyacağını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Yeni sistem ve etkin koordinasyon amaçlı yeniden yapılandırılan ekonomi yönetimi ile ekonomi politikalarımızı kararlılıkla ve tutarlı bir şekilde uygulayarak makroekonomik hedeflere ulaşılacaktır. Yeni dönemde ekonomi politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak, alınan kararlar hızla hayata geçirilecektir. Gerek firmalarımızın gerekse finans sektörümüzün koordinasyonuyla bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomimize ilgisinin daha da artacağını göreceğiz." AA

PARTNERVera anneanneye emanetVera anneanneye emanet
2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu
Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durumGram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

Akaryakıtta fiyatları etkileyecek marj artış talebi

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Okuyucu Yorumları 66 yorum
SİZ EL ATMASANIZ ENFLASYON KENDİ KENDİNE DAHA ÇABUK DÜZELİR...
@asarpdag ASLINDA CHP İNCENİN KAZANMADIĞI İYİ OLDU.ÇİVİSİ ÇIKMIŞ EKONOMİYLE NASIL MÜCADELE EDECEKTİ.HÜLOĞLARI NASIL İKNA EDECEKTİ.ZOR BİR İŞ
bay damat sen bırak adım atmayı kayınpederin izin vermezse sen tuvalete bile gidemezsin
kaçın damat paşa hazretleri sihirli değneğiyle indirecek her şeyi
hıhı....... sanki yeni geldiler hükümete
başla artık damat millet seni bekliyo biraz daha geç kalırsan enflasyon dşye bşr şeye ihtiyaç kalmayacak
senmi yapıcan damad
KONUŞTUKÇA DOLAR YÜKSELİYO
yeni zamlar kapıda yani
euro 6 liraya dolar 5 liraya dayandı ne hikayesi anlatıyorsun daha,,gerçi sizin koyunlar aya yol yapıyoruz deseniz inanır
YOĞUN MESAİ HARCAYARAK ENFLASYON DÜŞMEZ.YOKSA HER YOĞUN MESAİ HARCAYAN ÜLKELERİNKİ DÜŞER.YADA 7/24 SOLUKSUZ ÇALIŞARAK DA DÜŞER.KAYIŞ KOPUNCA BİLİRSİN MOTORDA CİDDİ HASARLAR OLUR.TÜRKİYE AYNI O DURUMDA.KAYIŞ KOPMUŞ,KASNAK BOŞTA DÖNÜYOR
Titrettin bizi Titrettin
16 yilda sizinle çıktı zaten şimdi ne değisti de düşecek ? yoksa zaten düşurmek elinizdeydi de bizi köleleştirmek için mi fakirleştirdiniz ?
dolar 2 lira olunca devalüasyon oluyordu, şimdi 5 lira oldu, buna devalüasyon diyebilir misiniz, diyemeyiz, olsa olsa dış mihraklar. var mı hesap sorabilecek bir merci artık? yok. herkese geçmiş olsun.
o adımı atın millet kurudu
Kadir inanır
Şu ekonomi planlarınızı bizimlede paylaşsanız mesela daha iyi olmaz mı?
Tutmayın Eniştemi (: salıverin gitsin
dur damat yurt disinda yasiyoz biraz daha yukselsinde kesin donus yapinca düzeltin eurolar degerleniyor suan :)
Hadi ya! nasıl olacak o iş. Bak bunu bende derim yapcaz etcez kolay laf bunlar. İyi dış güçler, spekülatif hareketler dememişsin küçük enişte.
en son unakitan demisti bunu eyvah gene vergi yagmuru geliyor
Sen doları tek haneli rakamlarda tut da, kendini başarılı say.
nekaa güzel ne kaaa güzeeel.
Tayip bey artık neyi mana yapacak nasıl düzelecek göreceğiz.
2022 Dünya kupası şampiyonu Türkiye olacak ilk hedefimiz bu sonra aşağı çekerek Avrupa şampiyonu da olacağız bende bir şey söylemek istedim
yedim :)))
inş
damat Ferit bey ben Size güveniyorum. yakında ülke yunanistan gibi iflas bayrağını çeker. Ha bizim %52 yine ekonomi iyi der. yine damat Ferit seçimi kazanır. ne demiş atalar herkes babasını niye seviyorsa bizim halk bunları bu nedenle seviyor
EZBERLENMİŞ KONUŞMALAR TEK HANEYE İNECEKMİŞ, KAĞIT ÜZERİNDE MİLLETE ENFİLASYON FARKI VERMEMEK İÇİN İNDİRİLDİ SÜSÜ VERİRSİNİZ... HADİ BAKALIM ...BEKLİYORUZ
16 yıldır iktidarda olan benmiyim, adım atacakmış daha!
PALAVRALARA DEVAM ARABİSTAN DUBAİ KATAR LILARA Bİ ZİYARET DAHA YAPIN DOLAR VERİRLER SİZE NASIL OLSA ALIŞMIŞTINIZ YOKSA ARTIK VERMİYORLARMI SATACAK MALDA KALMADI 16 YILDIR NİYE DURDURMADINIZ BAŞKASIMI VARDI İKTİDARDA UTANMAZ HERİFLER GERÇİ BU MİLLETE ACIMIYACAM ARTIK OY VERİRKEN DÜŞÜNSELERDİ NE YAPSANIZ HAKTIR AKKOYUNLAR SÜÜRÜSÜNE
Yabancılara terörist deyip, sonra yabancıların Türkiye'ye ilgisinin artmasını ummak AKP'nin halkı nasıl yalandan kışkırttığının göstergesi.
ekonomiden anlamayan birinin adım atması hiç atmamasından iyidir.
birincisi bunu yapmanız benzini 1 tl den satacağız demeniz gibi bir şey braz gerçekçi olun dünya ekonomisi büyürken ihracatta büyürken ithalata dur diyemezsiniz cari açık olur.bunu hiç bir ülke yapamaz dış mifakı geçtik olmadı cin girmiş diyin ekonomiye olsun. size diyecek hiç bir sözüm yok sayın berat beyyyy
Bence nasıl TL'den altı sıfır atıldıysa artık Türk lirası yerine yeni para birimine geçmeliyiz. Reis Lira neden olmasın bence RL ye geçerek yeni bir adım atabiliriz.
enflasyonu bu kadar kötü ekonomiyle tek haneye düşüreceğüiz demek kendi enflasyon rakamlarımızı oluşturacağız, artık TÜİK yok biz varız demektir.
sayın bakan artık beklemeye tahammül yok ne yapacaksan yap her taraf yangın yeri kapanan kepenklerin sayısı belli değil
zeki mürende bizi görecekmi
Zam yaparak geriletip bitirecektir
YEDİNİZ İÇTİNİZ SARAYLAR YAPTINIZ ARPALIK BİTTİ GEÇMİŞ OLSUN UTANMAZ HERİFLER
Heee tamam... zamlar ne zaman geliyor bırak gazel okumayı. Bak peyrol dağıtıcı şirketler marjlara ayar...
biz koşalım siz adım atın.Bir kerede koşun artık...
Diğer Haberler
Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı

İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı

Doğuş Grubu'ndan, hisse satış açıklaması

Doğuş Grubu'ndan, hisse satış açıklaması

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

Patates fiyatına 'yazlık hasat' freni

Patates fiyatına 'yazlık hasat' freni

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.